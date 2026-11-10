USJ: What the elders Finance

The former faculty of law and political science of the USJ wants to renewed a contribution of $25,000 to tuition fees. The 2025 payment is documented by their federation. وتستهدف هذه المساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبات مالية، مع مراعاة نجاحهم الأكاديمي. وثمة تبرع آخر، يستهدف الصيدلية، يبين تعبئة متميزة. والأهداف المعلنة في العشاء ليست بعد تقييما للمبالغ التي جُمعت بالفعل هذا العام.

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في جامعة (سانت جوزيف) في (بيروت) المساعدة المتبادلة للمسنين تتضمن مساهمة في رسوم التعليم وتلقى خريجو كلية الحقوق والعلوم السياسية 000 25 دولار في العام الماضي. وترغب جمعيتهم في تجديد هذا الجهد، دون إعلان مبلغ جديد في هذه المرحلة.

شيوخ الولايات المتحدة يريدون تجديد مساعدتهم

في العشاء السنوي للرابطة في في فينيشيا سكرتيرها العازل السابق نادر غاسبار ذكّر بمساهمة العام السابق. والهدف من هذا العام هو رفع المبلغ نفسه. This review focuses on support for schooling, not a new allocation or a commitment to double the funds.

The gathering brought together several hundred graduates and guests, including French Ambassador Patrick Durel. ومثلت ماري – كلود نجوم، عميد الكلية، ريكتور فرانسوا بويديك. وأصر رئيس الرابطة، الوزير السابق عباس حلابي، على مسؤولية الخريجين عن الطلاب الذين يكافحون لمواصلة دراستهم.

وبالنسبة للهالبي، تستمر عضوية الجامعة بعد التخرج. وعرض الاجتماع كفرصة لدعم الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة التعلم على الرغم من الصعوبات. والصلة بين الترقيات تتخذ شكلا ماديا هنا: للإسهام في دفع الدراسات التالية.

مبلغ 000 25 دولار موثق في عام 2025

The Federation of Associations of Elders of the USJ provides a precise point of comparison. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قدمت رابطة خريجي القانون والعلوم السياسية 000 25 دولار إلى ماري – كلود نجوم. وجاء التبرع من العشاء في 14 تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام.

ويوضح هذا البلاغ المؤسسي أن المعونة موجهة للطلاب الذين يجمعون بين النجاح الأكاديمي والصعوبات المالية. ولذلك، فإن هذا الدعم موجه، ويرتبط بالاحتياجات والخلفية الأكاديمية. ولا يطابق المبلغ الجماعي بدل مطابق يدفع لكل طالب.

وتُعد ميزانية العشاء الجديد جزءاً من هذه الاستمرارية. ومن ناحية أخرى، لا تحدد المعلومات العامة بعد عدد الطلبة الذين سيتم مساعدتهم هذا العام أو المبلغ النهائي للجمع. ويظل الأمل في تجديد الـ 000 25 دولار هدفا.

مبادرات منفصلة من جانب هيئة التدريس

الحقوقيون ليسوا وحدهم في تعبئة الكبار. وفي 23 نيسان/أبريل 2026، تبرعت رابطة خريجي كلية الصيدليات بمبلغ 000 10 دولار إلى رئيس الوزراء فرانسوا بويديك. According to the Federation of Elders, this sum came from the gala of 22 November 2025.

وتستند هذه المبادرة الأخرى إلى صندوق للمنح الدراسية أنشئ في عام 2018. رسالة الرابطة تشير إلى المعايير الاجتماعية والأكاديمية للطلاب المرافقين. It is a pharmacy-specific tool, distinct from the support of law graduates. ولا ينبغي تقديم كلا المبلغين كمجموعة مشتركة.

وهذه الأمثلة تعطي مضمونا ملموسا للتضامن الجامعي: وفي المساء تجمع الخريجين، ثم تسهم إيراداته في تمويل الدراسات. ومن أجل قياس المعونة المقدمة فعلا، فإن العناصر المتوقعة التالية هي المبلغ المعطى والمستفيدون المصاحبون. The appointment of the elders opens this mobilization; إعلانه لا يستحق بعد ميزانيته المالية.

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