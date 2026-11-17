On November 13, 2026, the Charles Corm Foundation and the Artliban Calima Editions organized a meeting around the Voices of Antoura, the novel by Michel Edmond Ghanem. وتناولت التدخلات ذكرى الأطفال الأرمينيين في دار الأيتام، ونقل تاريخهم وتحويله إلى أدبيات. ومن خلال الرسائل والشهادات والذاكرة، يستمع الكتاب إلى التجارب المفردة التي تميزت بالعنف والنفي، مع التشكيك في المسؤولية وواجب الاعتراف.

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On November 13, 2026, the Charles Corm Foundation and the Artliban Calima Editions dedicated a meeting to the Voices of Antoura, the novel by Michel Edmond Ghanem selected in the first selection of the Prix France Liban 2026. The evening was attended by the poet Henri Zogheib, Minister Vrej Saboundjian, Mr. Fadi Yarak, Director General of the Ministry of National Education, Dr. Charaf Abu Charaf, former President of the Order of Physicians, and Krikor Alozian, Director of the Aram Bezikian Museum in Byblos, dedicated to the orphans of the Armenian genocide.

(نيدال حداد) شرحت سبب رغبتها في نشر الرواية وتحدثت عن اللغة والثقافة اللتين يواصل الأرمن نقلهما بعد الإبادة الجماعية، ثم عن الأطفال الذين يكبرون الآن تحت القصف أو على طرق المنفى.

بناءً على وجهها السابق، عادت (كريستين بابيكيان عساف) إلى الاكتشاف، في عام 1993، لعظام الأطفال أثناء العمل في كلية (لازاري) في (أنتورا). وخلال الحرب العالمية الأولى، طلبت السلطات العثمانية من الجامعة أن تجعلها دارا للأيتام. وتقول شهادات الناجين ما تعنيه سياسة الاستيعاب يوميا. وأُبعد الأطفال عن أسمائهم، وأُسندت إليهم عدداً، وعوقبوا على اللغة الأرمينية. وفي مذكراته، قام هاليد إديب، المسؤول عن ملجأ الأيتام، بزيارته إلى أنتورا كأحد أسعد فترات حياته.

وأشارت زينا صالح كايالي إلى أنه كان على الأطفال أن يؤدوا 13 مرة » رعاة كانان » ، وهو أوبرا مؤلفة من وادي صبرا على كتيب تركي يحمله حليد إديب. They sang on stage in the language they were forced to attend the orphanage. بيوغرافير سابرا، زينا صالح كايالي قال أن محفوظات المركب تترك مسألة ما يعرفه عن الظروف التي فسر فيها الأطفال عمله.

في خطابه « عندما يصبح الصمت مؤلفاً » (جهادا كاراكي) علق نفسه على شكل الرواية الرسائل والذكريات والشهادات تعود إلى الشظايا مثل ذكريات الطفولة العنيفة ويكمن تعدد اللقب في هذه الطريقة في جعل التجارب المفردة المسموعة.

وميزت بهجات رزك ما يجري التفاوض بشأنه في السياسة مما يدعو إلى إدانة عالمية. ويمكن للدول أن تتفاوض بشأن شروط علاقاتها. ويجب إدانة إيديولوجية تجرد شعب من إنسانيته دون تحفظ. وشدد على ضرورة اعتراف السلطات التركية بالإبادة الجماعية الأرمينية. ويوضح رفض هذا الاعتراف سبب بقاء تاريخ أطفال أنتورا مسألة قائمة.

وقال ميشيل إدموند غانيم كيف اكتشف تاريخ دار الأيتام في كلية حيث درس اثنان من أجداده، خليل وشيكري غانيم، قبل الحرب بوقت طويل. The stories of Karnig Panian, Melkon Bedrosian and Harutyun Alboyajian fed the novel. وتخيّل صاحب البلاغ، من هذه الحسابات، مراسلة بين يتيمة سابقة وهاليدي إديب، الذي أراد أن يستكشف مسؤوليته بإبقاء تجربة الأطفال في المقدمة. ولخص نهجه في جملتين. الخطابات مخترعة. الأصوات ليست كذلك. «

الكتاب

The Voices of Antoura, novel by Michel Edmond Ghanem, Éditions Artliban Calima. وجه كريستين بابيكيان عساف وجايس بدروزيان.

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