المراجعة القضائية لسفن الإنتاج

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يوم الأربعاء، 25 حزيران/يونيه أن اختصاصات إجراء مراجعة قضائية لسفن توليد الكهرباء قد أعدت بناء على طلب وزارة الطاقة. وقد صدر الإعلان في بداية اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر بابدا الرئاسي. وفقًا لرئيس الحكومة، وصلت الوثيقة الآن إلى مراحلها النهائية ويجب أن تجعل من الممكن تكليف جهة متخصصة بفحص هذا الملف القديم لقطاع الكهرباء.

وعمم البيان مكتب الصحافة التابع لمجلس الرئاسة. وهو جزء من سلسلة حكومية مكرسة لعدة مسائل إدارية واجتماعية ومؤسسية. ويحتل موضوع السفن الكهربائية مكانا خاصا في المناقشة العامة اللبنانية. وهي تتعلق بإدارة الكهرباء، والعقود العامة، والإنفاق الحكومي، والشكوك في النفايات التي رافقت عدة سياسات للطاقة لسنوات.

وأفاد نواف سلام بأن مجلس الوزراء وافق، قبل حوالي شهر، على الاعتماد الذي تطالب به وزارة الطاقة لإعداد المواصفات. وتتألف الوثيقة من جزأين. الأول عام ويمكن أن يكون أساسا لمراجعة الحسابات القضائية في إدارات أخرى. وتتعلق الثانية تحديدا بسفن الإنتاج الكهربائي. ودعا رئيس الوزراء الوزراء الوزراء إلى استخدام الجزء العام من المواصفات في إداراتهم.

تدقيق جنائي مستهدف على السفن الكهربائية

ويتعلق الملف بسفن توليد الكهرباء المستخدمة في لبنان لتعزيز إمدادات الكهرباء في لبنان. وعُرضت هذه الوحدات العائمة كحل مؤقت لعجز الإنتاج المزمن. ثم احتلت مكانًا مستدامًا في مشهد الطاقة، في حين ظلت التخفيضات متكررة واستمرت المالية العامة في تحمل عبء ثقيل يتعلق بالقطاع.

يهدف التدقيق الجنائي الذي أعلنه نواف سلام إلى فحص ظروف الملف وجوانبه المالية ومسؤولياته المحتملة. يشير المصطلح الذي يختاره رئيس الحكومة إلى مهمة أكثر تعمقًا من التدقيق المحاسبي البسيط. والهدف من ذلك هو إسناد العمل إلى طرف متخصص قادر على رصد التدفقات والعقود والإجراءات والقرارات الإدارية ونقاط الحجب المحتملة. لم تعلن الحكومة بعد عن اسم الكيان الذي يمكن اختياره.

وتشكل الاختصاصات المرحلة السابقة لاختيار ذلك الكيان. وهو يحدد عادة نطاق البعثة، والوثائق التي يتعين استعراضها، والإجراءات الواجب اتباعها، والمواعيد النهائية، والتزامات السرية، والنواتج المتوقعة. وفي هذه الحالة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الوثيقة قد انتهت تقريبا. ولذلك ينبغي أن تركز المرحلة التالية على بدء الإجراءات رسمياً واختيار مشغل متخصص.

ويظهر التمييز بين جزء عام وجزء محدد للسفن الكهربائية أن الحكومة تريد أن تكون هذه المبادرة أوسع نطاقا. سجل الطاقة هو نقطة البداية ويمكن عندئذ تطبيق هذا النموذج على ولايات قضائية أخرى إذا اعتُبرت الشكوك في النفايات خطيرة بما فيه الكفاية. ومن شأن هذا النهج أن يتيح للإدارات إعداد إطار بالفعل، بدلا من تكرار إجراء كامل في كل مرة.

Ministry of Energy

وفقاً لإفادة (ناواف سلام) وزارة الطاقة طلبت اعتماداً لإعداد المواصفات. ووافق مجلس الوزراء على هذا الطلب قبل الإعلان بشهر تقريبا. هذا التوضيح يضع الملف في عملية إدارية جارية بالفعل. ولذلك فإن تدخل رئيس الحكومة ليس مجرد نية سياسية. وهو يعكس خطوة في الإعداد التقني.

وزارة الطاقة والمياه هي في صميم الملف، حيث تشرف على السياسات العامة في قطاع الكهرباء. والعقود، وقرارات شراء الطاقة، وطلبات التمويل، والعلاقات مع الكهرباء في لبنان، تدخل في نطاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. غير أنه يتعين أن تتجاوز مراجعة الحسابات الإدارة وحدها إذا كانت الوثائق المستعرضة تشمل ولايات قضائية أخرى أو هيئات عامة أو موردين أو وسطاء أو قرارات حكومية سابقة.

ولم تفصل نواف سلام تكلفة البعثة المقبلة أو المبلغ المعتمد لإعداد الاختصاصات. كما لم يحدد الجدول الزمني لنشر الدعوة لتقديم الطلبات. وقد أثبت مداخلته أساسا أن الوثيقة التقنية قد اكتملت أو على وشك الانتهاء منها. كما وضعت مراجعة الحسابات في إطار حكومي للشفافية واستمرار النفايات.

ويأتي هذا الإعلان في بلد يظل فيه قطاع الكهرباء أحد الرموز الرئيسية لفشل الخدمات العامة. وتعتمد الأسر المعيشية اعتمادا كبيرا على المولدات الخاصة أو النظم الشمسية الفردية أو الإمدادات المتقطعة. وتتأثر الإدارات العامة والمستشفيات والمدارس والأعمال التجارية أيضا بعدم استقرار الشبكات. ولذلك فإن حالة السفن الكهربائية هي جزء من مجموعة أوسع من القرارات السابقة التي سعت إلى سد عجز في الإنتاج دون معالجة الأسباب الهيكلية.

قطاع كهربائي يتسم بحالات طوارئ متعاقبة

وعُرض استخدام السفن الكهربائية عند إطلاقها كرد سريع على نقص الطاقة. فلبنان يفتقر إلى القدرة الإنتاجية المستقرة. وتعاني النباتات القائمة من نقص الاستثمار، ومشاكل الصيانة، وارتفاع تكاليف الوقود، والتأخير في الإصلاحات. وسمحت وحدات التزحلق بإضافة الطاقة المتاحة دون البناء الفوري لمحطات الطاقة الساحلية الجديدة.

غير أن هذا الحل المؤقت دام سنوات عديدة. وقد ارتبطت السفينتان المرتبطتان بشركة كاربتسيون بنصيب كبير من الإمدادات المحلية. في عام 2021، أعلنت الشركة عن توقف التوريد بسبب متأخرات الدفع والتقاضي القانوني الذي يؤثر على وحداتها. ووفقًا لوكالة دولية، كانت السفن آنذاك تزود 370 ميغاواط، أو حوالي ربع إمدادات الكهرباء المتاحة في ذلك الوقت. هذا المقطع أظهر اعتماد الشبكة على الحلول المؤقتة التي أصبحت استراتيجية.

تكلفة الجهاز أطعم النقاد وأشارت المنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني إلى أن السفن كانت عبئا ماليا كبيرا على الدولة. وركزت المناقشة على مدى ملاءمة هذه النفقات، والبدائل الممكنة، ومدة العقد، وعدم وجود حلول دائمة. ويتعين على السلطات الآن أن توثق هذه العناصر في إطار رسمي إذا بدأت المراجعة القضائية.

ولا تحل مراجعة الحسابات محل الإصلاح القطاعي. غير أنه يمكن أن يرسي أساسا وثائقيا على ملف محدد. ويجوز لها أيضا أن تبين ما إذا كانت الإجراءات قد امتثلت، وما إذا كانت المدفوعات مطابقة للعقود، وما إذا كانت القرارات قد تسببت في إلحاق ضرر بالدولة أو ما إذا كان يتعين إحالة المخالفات إلى السلطات المختصة. وتقدم الحكومة هذه الخطوة بوصفها أداة للشفافية، في قطاع كثيراً ما يغذي فيه عدم الثقة.

تحديد الوزارات الأخرى

ويتعلق أحد العناصر الجديدة للإعلان بإمكانية استخدام الإدارات الأخرى للمواصفات. وأوضح نواف سلام أنه يمكن استخدام الجزء العام من الوثيقة في أي مراجعة قضائية للحسابات في الإدارة. ومن ثم يمكن استلهام الوزراء الذين لديهم شكوك كافية بشأن النفايات. وهذا التوجيه يعطي السفينة الكهربائية بعدا إداريا.

يمكن للمواصفات العامة أن تقلل من التأخير. وقد تضع معايير مشتركة لتحديد بعثة مراجعة الحسابات، وحماية الوثائق، وتحديد الأشخاص المعنيين، وتنظيم الوصول إلى المحفوظات، والإشراف على تقديم التقارير. ويمكنها أيضا أن تمنع كل إدارة من كتابة وثيقة مختلفة، مع اختلاف الاحتياجات. وفي دولة تكون فيها الإجراءات بطيئة في كثير من الأحيان، يمكن للتوحيد أن ييسر إطلاق بعثات قابلة للمقارنة.

وربط رئيس الوزراء هذه الفرصة بمواصلة عملية الإصلاح. وأشار أيضا إلى احترام الشفافية وضرورة رصد النفايات والفساد في الوزارات. وتضع هذه المصطلحات المراجعة القضائية في إطار أوسع من قطاع الطاقة وحده. وهي تشير إلى أن الحكومة تعتزم استخدام الأدوات التقنية للتحقق من السجلات الحساسة، ولا تقتصر على البيانات السياسية.

غير أن هذا النهج يتطلب أن يقدم الوزراء المعنيون ملفات موثقة بما فيه الكفاية. ولا يمكن أن تستند المراجعة القضائية فقط إلى الشكوك العامة. وهو يتطلب العقود والفواتير والقرارات وبيانات الدفع والمراسلات والبيانات الإدارية. ولذلك فإن النطاق الفعلي للنهج سيتوقف على قدرة الإدارات على تحديد ملفات محددة وتقديمها للاستعراض المهني.

الشفافية كرسالة سياسية

وفي خطابه، وصف نواف سلام وضع الصيغة النهائية لاختصاصات » غير مباركة » ، وفقا للغة العربية التي وزعها مكتبه الصحفي. وأعرب عن أمله في أن تتبع الإدارات الأخرى نفس الطريق. وتعطي هذه الجملة الإعلان بعدا سياسيا واضحا. يريد رئيس الحكومة تقديم التدقيق كعلامة على استمرارية الإصلاحات واستجابة لمطالب المساءلة.

ويواجه لبنان أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات منذ سنوات. وقد عززت الأزمة المالية وتدهور الخدمات العامة وتكرار الاتهامات بالفساد هذا انعدام الثقة. ويركِّز قطاع الكهرباء جزءاً من هذا الاستياء، حيث إنه يحشد نفقات كبيرة دون ضمان وجود تيار مستمر. وتذكر التخفيضات اليومية السكان بالفجوة بين الميزانيات المخصصة والخدمات الواردة.

تصريح رئيس الوزراء لا يتضمن اتهامات رمزية وهي لا تحدد أي شخص مسؤول أو تخلص إلى وجود مخالفات. وأعلنت عن آلية لاستعراض ملف. وهذا التمييز مهم. ولا يحل أي مراجعة قضائية محل قرار قضائي. ويمكنها أن تتوصل إلى استنتاجات، وتثبت الحقائق، وتوصي بالمتابعة أو الإبلاغ عن حالات الشذوذ. وتقع على عاتق السلطات المختصة عندئذ أية محاكمات.

ولذلك سيتعين على الحكومة إدارة التوقعات. ويمكن أن ينتظر جزء من الرأي تحقيق نتائج سريعة. ويتطلب هذا النوع من البعثات وقتا، لا سيما عندما تغطي العقود عدة سنوات وتشمل عدة إدارات. وينبغي أن تحدد المواصفات المواعيد النهائية والأهداف. وينبغي أن تُعرض النتائج بمزيد من الوضوح لتجنب مزيد من الجدل بشأن نطاق مراجعة الحسابات.

العقود العامة في مركز الفحص المتوقع

ويثير ملف السفينة الكهربائية مسائل تتعلق بالعقود العامة. وسيُطلب من مراجعي الحسابات استعراض أحكام وشروط الاشتراء، وأي تعديلات، ومدفوعات، وعقوبات، ومتأخرات، والتزامات المورِّد والدولة. وسيتعين عليها أيضا التحقق من الاتساق بين القدرة المقررة، والكهرباء الموردة فعلا، والمبالغ المدفوعة. وسيتوقف النطاق النهائي على المواصفات والوثائق المتاحة.

وكانت السفن مرتبطة بحل طارئ. وقد يكون ذلك قد أثر على إجراءات وقرارات الوقت. ولذلك سيتعين على السلطات أن تميز بين ما هو ضروري على الفور، وما نتج عن الاختيار السياسي وما قد يشكل مخالفات. ومن المرجح أن تشكل مدة المخطط، التي تمتد إلى ما بعد مرحلة انتقالية تماما، جزءا من النقاط التي نوقشت.

وتشكل المدفوعات والمتأخرات عنصرا آخر. وفي عام 2021، رُبط وقف إطلاق النار بالتأخير في الدفع وبتهديد قانوني للسفن. وأظهرت هذه الحلقات هشاشة العلاقات التعاقدية حول الكهرباء. ويمكن لمراجعة الحسابات القضائية أن تتبّع المبالغ المستحقة، والأنظمة التي تصدر، والقرارات التي تتخذها السلطات، والعواقب المالية على الدولة.

ويمكن أيضا دراسة دور الكهرباء في لبنان. تكون المؤسسة العامة مسؤولة عن إنتاج الكهرباء وشراءها وتوزيعها وبيعها في إطار النظام الوطني. وكان عجزها المزمن يثقل كاهل المالية العامة. وبالتالي، لا يمكن فصل القرارات المتعلقة بالسفن الكهربائية عن الهيكل العام للقطاع، حتى لو كانت مراجعة الحسابات المعلنة تتعلق بحالة محددة.

إجراء لا يزال يتعين الشروع فيه

في هذه المرحلة، أعلنت الحكومة عن الإعداد المتقدم للمواصفات. ولم تعلن بعد النشر الرسمي للدعوة إلى تقديم العطاءات، أو قائمة الكيانات المؤهلة، أو جدول الاختيار، أو تاريخ بدء مراجعة الحسابات. وستكون هذه الخطوات حاسمة. وستقيس ما إذا كان الإعلان يتحول بسرعة إلى إجراء تشغيلي.

وسيتعين على اختيار الطرف المتخصص أن يفي بمعايير الاستقلالية والكفاءة والخبرة. وتتطلب مراجعة قضائية لقضية عامة حساسة خبرة مالية وقانونية وتعاقدية. ويدعو أيضا إلى القدرة على التعامل مع كميات كبيرة من الوثائق ومقاومة الضغوط السياسية. ولذلك ينبغي أن تشمل الاختصاصات ضمانات بشأن تضارب المصالح والحصول على المعلومات.

وستحتاج الحكومة أيضا إلى تحديد درجة الدعاية للنتائج. ويمكن حماية بعض العناصر بقواعد السرية، لا سيما عندما تتعلق بالعقود أو الإجراءات القانونية أو البيانات التجارية. ولكن هدف الشفافية يتطلب اتصالا كافيا بالنتائج. وسيتعين على المواطنين أن يفهموا ما حددته مراجعة الحسابات وما لم يتمكنوا من إنشائه وما هي المتابعة التي ستجرى.

وقد يصبح التنسيق مع السلطات القضائية ضروريا إذا حددت مراجعة الحسابات العناصر التي يمكن مقاضاتها. ويشير مصطلح المراجعة القضائية تحديدا إلى وجود بعثة قادرة على إعداد تقرير يمكن أن تستخدمه السلطات المختصة. ولم توضح الحكومة هذه النقطة في البيان الصادر يوم الأربعاء. غير أنه ينبغي إدراجها في الاختصاصات العملية.

اختبار لطريقة الحكومة

إعلان نواف سلام يضع الحكومة قبل اختبار الخرسانة وقد حُدِّد قطاع الكهرباء منذ وقت طويل على أنه من أولويات الإصلاح. وتُتَّبع الخطط، وتكرَّر الوعود بزيادة الإنتاج، ولكن النتائج كانت محدودة بالنسبة للمستعملين. ولن تحل مراجعة حسابات السفن الكهربائية الأزمة الراهنة. غير أنها يمكن أن تبين ما إذا كان الجهاز التنفيذي قادرا على توثيق المسؤوليات في ملف محدد.

وسعى رئيس الوزراء إلى توسيع نطاق هذه المسألة. وبفتحه إمكانية استخدام المواصفات في إدارات أخرى، يريد أن يجعل هذا النهج نموذجا. وستتمكن الإدارات ذات الملفات المشبوهة من الاعتماد على الجزء العام من الوثيقة. وقد يشمل ذلك العقود أو النفقات أو عقود الخدمات أو المشاريع العامة. غير أنه يجب تبرير كل قضية بأدلة قوية بما فيه الكفاية.

وسيتوقف نجاح هذه الطريقة على ثلاثة شروط. الأول هو نوعية المواصفات. ويتعلق الثاني باستقلال الكيان المختار. ويتعلق الثالث بمتابعة الاستنتاجات. وقد تفقد مراجعة الحسابات دون نشر واضح أو قرارات إدارية أو إحالة قضائية نطاقها. ولذلك يتعين على الحكومة أن تكفل الاستمرارية بين النظام والتقرير والخطوات المقبلة.

وفي المستقبل القريب، تعود القضية إلى المرحلة الإجرائية. يجب على وزارة الطاقة الانتهاء من الوثائق، ويجب على الحكومة الإشراف على اختيار الجهة المتخصصة ويجب على الإدارات المعنية إعداد المحفوظات اللازمة. وستبيّن القرارات التالية ما إذا كانت المراجعة القضائية للسفن الكهربائية تشكل سابقة بالنسبة للوزارات الأخرى أو لا تزال تقتصر على سجل رمزي لقطاع الكهرباء.