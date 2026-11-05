EDL declares $28 million in cash

وأعلنت المؤسسة أنها صرفت 28 مليون دولار بعد أن قررت تخفيض السلطة إلى الوكالات العامة التي تدفع أجوراً سيئة. ويذكر نسابي ناصر أيضا مبلغ 298 مليون دولار نتيجة للإنشاء. ويعطي هذا الرصيد الأول رقما لالتزامات الدفع المبلغ عنها منذ بدء الحملة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر. ولا يتضمن البيان تفاصيل المدفوعات التي تسددها الإدارة أو حساب مبلغ المطالبات. وتجري حاليا دراسة تعريفية، ولم يعلن عن أي معدلات جديدة.

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وأعلنت شركة » كهرباء ليبان » أنها نقضت 28 مليون دولار من خلال قرارها بقطع السلطة أمام الهيئات العامة التي لا تدفع فواتيرها. وقدم رئيسها، ناصريب نصر، هذه النتيجة الأولى يوم الخميس، 5 تشرين الثاني/نوفمبر، في اجتماع مع الهيئات الاقتصادية في بيروت. وبلغ مجموع المبلغ المستحق للمؤسسة 298 مليون دولار.

وترد هذه الأرقام في محاضر الاجتماع، الذي يرأسه محمد شوكير. وهي تشكل ورقة رصيد أعلنتها إدارة مشروع القانون البيئي دون توزيع المدفوعات حسب الإدارة أو تفاصيل الفترات المعنية.

EDL: Receipts after promises

ويجلب المبلغ المعلن عنصرا جديدا في حملة الإنعاش التي بدأت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر. وحتى الآن، أفادت منظمة EDL أساسا عن الاتصالات والالتزامات بالدفع من الإدارات المعنية. وحتى 4 تشرين الثاني/نوفمبر، لم ترد في البيانات المتاحة أي ميزانية موحدة للمبالغ الفعلية الواردة.

ويحسب التمييز. الوعد بالتسوية لا يجلب المال للمخابرات ويعرض مبلغ الـ 28 مليون دولار المعلن عنه يوم الخميس كإيرادات فورية. غير أن النشرة الإخبارية لا تحدد ما إذا كانت المبالغ المستحقة القبض البالغة 298 مليون دولار محسوبة قبل هذه الإيصالات أو بعدها. ومن ثم فإنه لا يسمح بتحديد الرصيد المتبقي عن طريق التخفيض.

ناصريب (ناسر) قال أن التخفيضات ستستهدف جميع المدفعين السيئين بدون إستثناء وأيدت الوكالات الاقتصادية هذا النهج، فضلا عن مكافحة الصلات غير القانونية.

لا يزال الخصخصة قيد النظر

كما أعلن رئيس الرابطة بدء العمل بالتعريفات، مع آلية لرصد التغيرات في أسعار النفط. هذه دراسة وليس جدولاً جديداً. He also pointed out the lack of tens of thousands of meters needed for billing.

وتشمل الحملة الوكالات الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات. ويجب أن يراعي رصد المستوطنات أيضا الفواتير القديمة والأحدث عهدا في ظل ظروف نقدية مختلفة. ولا يكفي مبلغ عام لتحديد ديون كل منظمة.

ولا يزال يتعين نشر تفاصيل المدفوعات وتوزيعها على الفواتير غير المسددة لقياس نطاق الاسترداد المعلن.

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