Handicap: measuring strategy 2026-2030

وتغطي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الفترة 2026-2030. وتشترك في عدة وزارات ومؤسسات عامة. ويجب أن يميز الرصد الآن التدابير المعلنة، والتمويل المتاح، والخدمات المتاحة فعلا. وسوف تقيس الخطوط الزمنية والمسؤوليات وبيانات خط الأساس ومشاركة أصحاب المصلحة التقدم المحرز. ويوفر التعليم والعمالة والصحة والثقافة والتأهب لحالات الطوارئ مجالات محددة لاستعراض تنفيذ الالتزامات.

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وأُطلقت استراتيجية الإعاقة 2026-2030 في 3 تشرين الثاني/نوفمبر في سيرايل الكبرى في بيروت. It engages all public institutions. وسيتعين قياس تطبيقه في المدارس والخدمات والميزانيات والإجراءات بعد حفل الإطلاق.

وتفتتح الحكومة اللبنانية مرحلة جديدة من سياسة الإدماج. The National Strategy for the Rights and Inclusion of Persons with Disabilities covers five years, from 2026 to 2030. ووافق مجلس الوزراء عليه في 26 شباط/فبراير. ويطرح إطلاقها العام الآن مسألة الإعدام في المقدمة.

وتنفذ وزارة الشؤون الاجتماعية هذا البرنامج مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا. In Serail, Prime Minister Nawaf Salam stressed a shared responsibility. ويجب أن تعمل كل وزارة ومؤسسة عامة في مجالها.

A disability strategy 2026-2030 to translate into services

ويستند البرنامج إلى عشر فؤوس. وهي تشمل القوانين، وتقييم الإعاقة، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية والقانونية. ويكمل هذا المجال العمالة وسهولة الوصول والسلوك الاجتماعي والمشاركة السياسية والحياة الثقافية والسياحية والرياضية.

وهذا يحد من الإدراج إلى بدل أو خدمة متخصصة. وقد يكون للطفل الحق في التعليم دون أن يتمكن من الانضمام إلى الصف. ويمكن للبالغ أن يفي بشروط العمل دون الوصول إلى المبنى أو الأدوات اللازمة. ولذلك ينبغي أن تركز المتابعة على الطريق الكامل، بدلا من أن تركز على تدبير معزول.

وعرض وزير الشؤون الاجتماعية هانين سيد القدرة على التعلم والعمل والمشاركة كمعيار للنجاح. ويوفر هذا الهدف نقطة انطلاق ملموسة للتقييم. غير أنه يتطلب بيانات قابلة للمقارنة بين بداية ونهاية الفترة.

المسؤوليات والجداول الزمنية المحددة

وتوفر الاستراتيجية إطارا تنسيقيا وطنيا. وينبغي لها أن توضح الأدوار وتعزز الاتساق بين أصحاب المصلحة. ويشمل أيضا آليات للرصد والمساءلة وقياس التقدم المحرز. The participation of persons with disabilities and their organizations concerns preparation, implementation and decisions.

ولتقييم هذه الالتزامات، يتمثل أول مؤشر في نشر جدول زمني حسب المؤسسة. وينبغي أن يحدد كل تدبير الشخص المسؤول والتاريخ المتوقع وحالة التقدم. A general announcement on accessibility is not enough to know what equipment will be adapted, in what order and according to what standards.

وهناك أيضا حاجة إلى التمييز بين إجراء معلن عنه وبين خدمة يمكن استخدامها فعلا. فعلى سبيل المثال، لا يشير عدد المباني التي تم فحصها إلى عدد المباني التي تم الوصول إليها. وبالمثل، يشكل تدريب الموظفين خطوة، ولكنه لا يقدم معلومات عن العقبات التي يواجهها المستعملون وحدهم.

الميزانية، مراجعة مستقلة للحسابات

ويركز الدعم المقدم لبدء التنفيذ على ترجمة الالتزامات إلى سياسات وتشريعات وميزانيات. إنها وحدها لا تشفر ظرفاً متاحاً ولا يمكن خصم أي مبلغ إجمالي من التمويل من البيانات التي أدلي بها في هذا الاحتفال.

ومن شأن المتابعة المالية المفيدة أن تفصل الاعتمادات المقررة والمبالغ الملتزمة والمدفوعات المقدمة. وهذه الخطوات الثلاث لا تجيب على السؤال نفسه. ويعني الاعتماد وجود نية في الميزانية. وتوفر النفقات المنفذة معلومات عن الموارد التي تم حشدها فعلا. ويجب عندئذ تقييم النتائج مع الأشخاص المعنيين.

ويعود هذا التمييز أيضا إلى المساهمات الخارجية. ولا يمكن تبادل الدعم والوعد والتسديد التقنيين. وينبغي التوفيق بين الموارد المتعهد بها والمشاريع التي تستهدفها، دون افتراض أن كل محور لديه بالفعل تمويله.

مشاركة الأشخاص المعنيين بالتحكم

At the launch, a dialogue brought together people with disabilities, their organisations and several ministers. كما أن التجربة الواقعية الافتراضية تبين العقبات في الأماكن العامة. وسجل الوزراء التزامات في شكل مشترك.

وتتمثل الخطوة التالية في جعل هذه الالتزامات قابلة للتحقق. وعلى وجه الخصوص، يمكن للجمعيات أن تساعد في اختبار الخدمات وتوثيق الصعوبات المستمرة. ولكي تكون هذه المشاركة فعالة، يجب أن تكون إجراءات المتابعة والتشاور في حد ذاتها متاحة.

كما أن التأهب لحالات الطوارئ جزء من الاستراتيجية. وهي تتعلق بالإجلاء والإقامة والحصول على الرعاية والحماية. وفيما يتعلق بهذا الجانب، يجب التمييز بين وجود خطة وبين اختبارها. ومن شأن ممارسة مراكز الاستقبال ومراجعة حساباتها أن تتيح معرفة ما إذا كانت الاحتياجات مدمجة قبل وقوع أزمة.

ويتيح بدء العمل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر موعدا مرجعيا. أما الوثائق التالية التي ستدرس فسوف تكون المسؤوليات المسندة، والجداول الزمنية للتنفيذ، والوسائل التي فتحت بالفعل. وسيتيح نشرها الانتقال من الالتزامات إلى الخدمات إلى عام 2030.

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