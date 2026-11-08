In Zahlé, amnesty leaves civil action open

In Zahlé, a false certificate case continues on its civilian side despite the termination of criminal proceedings. The criminal judge Alaa Bachir applied the amnesty to the case before him and then fixed a hearing on 17 December 2026 to continue the examination of the personal action. ويميز جزء منطوق القرار، المستنسخ في سجل قانوني، هاتين المرحلتين بوضوح. وبالتالي، فإن الحكم لا يعلن إنهاء عام لجميع الحقوق المعنية. ورفض الدعوى العامة في هذه القضية، ولكنه لم يمنح تعويضاً. كما أنه لا يشكل قراراً ينص على أن الوقائع المشتكية لم تكن موجودة قط.

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In Zahlé, a false certificate case continues on its civilian side despite the termination of criminal proceedings. The criminal judge Alaa Bachir applied the amnesty to the case before him and then fixed a hearing on 17 December 2026 to continue the examination of the personal action. ويميز جزء منطوق القرار، المستنسخ في سجل قانوني، هاتين المرحلتين بوضوح.

وبالتالي، فإن الحكم لا يعلن إنهاء عام لجميع الحقوق المعنية. ورفض الدعوى العامة في هذه القضية، ولكنه لم يمنح تعويضاً. كما أنه لا يشكل قراراً ينص على أن الوقائع المشتكية لم تكن موجودة قط.

المادة 466

The case concerned the establishment of a false certificate, an offence covered by article 466 of the Criminal Code. والحقائق المنسوبة للمتهم قبل 1 آذار/مارس 2026، على أساس استنساخها. وهذا التاريخ هو جزء من المنطق الذي اتبع لدراسة تطبيق العفو.

The judge accepts the exception raised by the defence, finds the termination of the public action by virtue of the amnesty law and terminateds the corresponding proceedings. ويتعلق هذا الاستنتاج بالملف الذي تم فحصه. ولا يمكن استنتاج أن جميع التزويرات، بغض النظر عن تاريخها وغرضها، ستستفيد تلقائيا من نفس المعاملة.

ويشمل التعليل الجرائم المستبعدة من حالات العفو. ويبحث القاضي مكان التزوير فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بتزوير العملة وانتهاكات الحالة المالية للدولة. It adopts a reading which does not extend this exclusion to the false certificate in question.

مناقشة تحفظات المجلس الدستوري

The reasons discuss Constitutional Council decision 12/2026 of 12 October 2026. وعلى وجه التحديد، فإنها تتعلق بتحفظاتها التفسيرية: التفاصيل التي يرافقها المجلس للاعتراف بدستورية النص وأثره على تطبيق المحاكم له.

The position of the Constitutional Council is explicit. وتنص في قرارها الرسمي بشأن القانون 70 المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 2026 على أن استبعاد جرائم التزوير يشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي. ويدعي أيضاً أن تحفظاته التفسيرية ملزمة للسلطات العامة والقضائية والإدارية. ولذلك لا يمكن تقديم الشهادة الكاذبة على أنها تستفيد من استثناء عام تعترف به اللجنة.

In the reasoning reproduced, Alaa Bachir considers that the application of the general exclusion of forgeries would lead to exceeding the scope desired by the legislator. He elaborates on the reasons why the false certificate may enter the scope of amnesty in this case. وهذه القراءة تخرج عن التحفظ الذي أبداه المجلس الدستوري. ولا يزال الحكم الذي درس ولا يشكل قاعدة عامة لتجاهل هذا التحفظ.

كما أن السجل لا يشير إلى نتيجة الطعن المحتمل. ودون الحصول على معلومات عن هذه النقطة، ينبغي عدم عرض القرار على النحو الذي تم تأكيده نهائيا أو تنحيته. ويكمن اهتمامه المباشر في التمييز الإجرائي الذي يميزه وفي المناقشة المتعلقة بالترجمة الشفوية التي يحددها.

يستمر العمل المدني في 17 كانون الأول/ديسمبر

وينص الجزء الثاني من الخطة على استمرار العمل الشخصي. ويستند القاضي إلى المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية، التي يذكّر فيها بأن إنهاء الدعوى العامة لا يحول دون استمرار المحكمة في النظر في الطلب.

وتتعلق جلسة الاستماع المعلنة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2026 بهذا الجانب. ولا يُعرض التقرير كتاريخ لدفع سبيل الانتصاف. ولا تعطي العناصر التي يمكن الوصول إليها أي تعويض أو قرار نهائي بشأن الضرر المطالب به.

ويجيب التمييز على سؤالين مختلفين. الادعاء العام يتعلق بالرد الجنائي للدولة. ويسمح الإجراء الشخصي لمقدم الطلب بفحص ادعاءاته في سياق الملف. The stop of the first does not automatically produce a favourable or unfavourable decision on the second.

بالنسبة للذين تأثروا بإجراءات أخرى، هذا الحكم لا يقدم جواباً عاماً بناءً على كلمة « خسارة ». ولا يزال تصنيف الوقائع، وتاريخها، والاستبعادات القانونية، ومركز كل قضية حاسما. وفي زاليه، المرحلة المعروفة التالية هي الامتحان المدني، بعد صدور قرار جنائي يجعل هذه المسألة مفتوحة.

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