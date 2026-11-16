وتؤكّد وزارة التجارة والتلفزيون وقف إعادة النقل بعد فشل مفاوضاتهما. وتطالب القناة باستعراض أجرها، في حين ترفض لجنة القانون الدولي أي مشاركة. آخر المستجدات عن مواقع الحفلات وحقوق البث وفرص الوصول التي لا تزال مفتوحة للمشاهدين في لبنان.

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

واتخذ الخلاف بين MTV و Cablevision بعدا سياسيا يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. The Free Patriotic Current (LCP) rejected any involvement in the commercial conflict, following insinuations by the channel on the conditions of its distribution. The cessation of the retransmission is confirmed by Cablevision: ويشير موقعها الشبكي إلى أن MTV طلب هذا التوقف بعد فشل المفاوضات.

أجر مطعون فيه، وليس إغلاق القناة

وفي البيان الصحفي الصادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اتخذت الوزارة قراراً بسحب إشارتها من الشبكة. ومنذ عام 2024، تدّعي أنها تطالب بتنقيح حقوق إعادة النقل التي تقلل من قيمتها بسبب سقوط الكتاب. وفقاً للقناة، يجب تمويل هذا الطلب من إيرادات الموزع دون زيادة في فواتير المشتركين.

تسدد الشركة دفعة شهرية قدرها 0.50 دولار للمشترك الواحد مقابل متوسط إيرادات قدره 24 دولارا للتلفزيون. وتأتي هذه الأرقام من السلسلة وليس من التقارير العامة المراجعة. والمبلغ الذي تدعيه الآن غير محدد في البيان الصحفي.

CPL challenges its involvement

The CPL rejects any commercial or political connection with Cablevision. وفي رده الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، طلب من الوزارة أن تدعم مداخلته بشأن التأثير السياسي في المفاوضات، أو أن تسحبها وتصححها. وعليه، يعرض الطرف هذه المسألة كمنازعة بين شركتين تدعي أنها أجنبية.

كما أن رده يوسع نطاق المناقشة لتشمل التزامات وسائط الإعلام. وهو يسلط الضوء على الاستقلالية التحريرية، وشفافية الدخل، والامتثال لشروط الترخيص والتسجيل. ولا تشكل هذه المواقف قراراً تنظيمياً أو استنتاجاً قضائياً بشأن ممارسات الشركتين. ولا توجد صلة سياسية في الوثائق التي تم الرجوع إليها.

What the right of retransmission provides

فالمادة 42 من القانون اللبناني رقم 75 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1999 بشأن منح الملكية الأدبية والفنية تحمي المنظمات التلفزيونية والإذاعة الحق في الإذن بإعادة بث برامجها أو منعها، بغض النظر عن الوسائل المستخدمة. This right is one of the neighbouring rights, distinct from the rights of the authors of the disseminated works.

وينص الفصل نفسه في المادة 46 على وجوب صياغة الاتفاقات المتعلقة بهذه الحقوق. كما يشير إلى الاستثناءات التي ينص عليها القانون. ويتيح هذا الإطار لنا فهم موضوع مفاوضات التوزيع؛; وهي لا تحدد تعريفة بحد ذاتها ولا تحل هذا النزاع التعاقدي. The contracts between the two companies were not made available in the advertisements consulted.

ما هي إمكانية الوصول؟?

لا يعني اختفاء الإشارة من (كابل ستو) أن (إم تي في) قد توقف. The channel refers viewers to its site, applications and other distribution modes, including Arabsat. وهي تقتبس أيضاً من شاهيد و+TV، دون السماح لها بأن تفترض أن جميع عروضهم مجانية.

وبالنسبة للمشتركين فيها، تحتفظ شركة Cablevision في صفحة الاستقبال بإعلان الانسحاب ورقم مساعدتها، القرار 1540. هذه المعلومات لا تعطي تاريخ عودة MTV أو إعلان التعويض. ولذلك يجب التمييز بين إمكانية التعافي من مجرد مواصلة المناقشات.

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