Presidential 2027: four graphic scenarios

The Cluster17 poll conducted on 9 and 10 November 2026 tests four formations of the first round of the presidential election. وتشغل المارينز لي بين وجان لوك ميلينشون أول مكانين في كل منهما. وتقاس كريستين لاغارد بنسبة 14 في المائة في فرضية تحل محل إدوارد فيليب و8 في المائة عندما تتنافس عدة شخصيات معاً. وتقدم أربعة رسوم بيانية جميع النتائج، مع التواريخ والأعداد المفيدة والحدود الإحصائية اللازمة لتفسيرها دون إجراء مسح مربك بالتنبؤ.

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

قيادة البحرية (لي بين)، (جان لوك ميلينشون) الثاني، ومركز تغيرت درجاته مع العرض المقترح: the Cluster17 poll of November 9 and 10 tested four formations of the presidential of 2027. وحصلت كريستين لاغارد على 14 في المائة عندما حلت محل إدوارد فيليب في القائمة المقدمة إلى المجيبين. ولكنه ينخفض إلى 8 في المائة في حالة تنافس عدة شخصيات من نفس الفضاء السياسي معاً. وهذه السيناريوهات ليست ترشيحات مؤكدة ولا توقعات للانتخابات.

وتغطي الدراسة الاستقصائية، التي أحالتها لجنة بولنغ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، 164 1 من الناخبين المسجلين. وهي تأتي من عينة تضم ٢٤٢ ١ شخصا يمثلون السكان الفرنسيين. وأجريت مقابلات عبر الإنترنت باستخدام طريقة الحصص. The notice publishes the results of four lists, the treatments applied to the answers and a table of uncertainty. والرسوم البيانية الواردة أدناه تستنسخ النسب المئوية المنشورة، وليس النتائج الإجمالية قبل التعديل.

دراسة استقصائية للمجموعة 17: Le Pen and Mélenchon ahead in all four cases

السيناريو الأول يتضمن أحد عشر اسماً وقد جمعت شركة Marine Le Pen 30.5 في المائة من نوايا التصويت المعرب عنها، قبل أن تبلغ نسبة جون لوك ميلينشون 20 في المائة. ووصل الإدوارد فيليب بعد ذلك إلى 13.5 في المائة، ورافاييل غلاكسمان بنسبة 11 في المائة، وديفيد ليسنارد بنسبة 10 في المائة. برونو ريتيلاو يقاس بنسبة 5 في المائة وحصل كل من نيكولاس دوبونت – أيغنان وإريك زيمور على 3 في المائة، وفابين روسل 2 في المائة، وشركة المارينز – 1.5 في المائة، وناتالي أرثاود 0.5 في المائة.

وهذا الافتراض لا يجلب جميع المتنافسين المحتملين إلى المنافسة. (غابرييل أتال) و(كريستين لاغارد) غائبان (أدوارد فيليب) يصف تشكيلة محددة، حيث (ديفيد ليسنارد) و(برونو ريتيلاو) من بين خصومه. هذه ليست منافسة داخلية في المركز وحده.

الاستهلاك ١ – رسوم بيانية، بيانات المجموعة ١٧، الإشعار ١٠٣٦٨. أوجه عدم اليقين والطريقة المفصّلة أدناه.

فحص المعدن في قائمة منفصلة

The second hypothesis replaces Édouard Philippe by Gabriel Attal. أما الأسماء العشرة الأخرى فلا تزال كما هي. Marine Le Pen reached 31%, Jean-Luc Mélenchon 20.5% and Raphaël Glucksmann 11.5%. (غابرييل أتال) مُقيد بنسبة 11% قبل (ديفيد ليسنارد) 10% و (برونو ريتيلاو 6%. ويظل الجزء السفلي من الترتيب قريبا من السيناريو الأول.

وتبين المقارنة كيف تختلف الردود عندما يتغير العرض. وهو لا يدل على نقل فردي للناخبين بين شخصيتين. فالسجلات المنشورة، على سبيل المثال، لا تسمح لنا بالقول إن النقاط الـ 2.5 التي تفصل فيليب في الفرضية الأولى و(أتال) في الثانية تأتي من مجموعة محددة من المجيبين.

الاستهلاك ٢ – رسوم بيانية، بيانات المجموعة ١٧، الإشعار ١٠٣٦٨. أوجه عدم اليقين والطريقة المفصّلة أدناه.

(لاغارد) بنسبة 14%، لكن ليس تقدماً مثبتاً على (فيليب)

وفي السيناريو الثالث، أخذت كريستين لاغارد المكان الذي يشغله فيليب أو أتال في القائمتين السابقتين. إنها تجمع 14% وبقيت المارينز لي بين 30.5 في المائة، ووصلت جين لوك ميلنشون إلى 20.5%. (رافاييل غلاكسمان) و(ديفيد ليسنارد) كل منهما 10% برونو ريتيلاو 55% وجود اسم (لاغارد) في الاستبيان لا يشكل في حد ذاته إعلاناً عن التطبيق.

نتائجه تتجاوز (فيليب) في القائمة الأولى بـ 0.5 نقطة وهذه الثغرة ضئيلة جداً بحيث يمكن تقديمها كدليل على التفوق الانتخابي. والشخصيات غير معترضة في هذه الافتراضات، والتقديرات غير مؤكدة. والنتيجة المفيدة أكثر محدودية: فاللاغارد يقاس على مستوى قريب من فيليب عندما يُدرج كل منها على حدة في قائمة قابلة للمقارنة.

وتتعلق الاختلافات أيضا بالمرشحين الآخرين. وتبلغ نسبة غلاكسمان 10 في المائة في هذه التشكيلة الثالثة، مقارنة بنسبة 11 في المائة في البداية؛ وارتفعت نسبة ميلينشون من 20 في المائة إلى 20 في المائة. ولا تكفي هذه التباينات لإسناد أصل سياسي دقيق إلى نوايا لاغارد.

الاستهلاك 3 – الرسم البياني، بيانات المجموعة 17، الإشعار 10368. أوجه عدم اليقين والطريقة المفصّلة أدناه.

ثمانية عشر اسما: فرضية رابعة مختلفة جدا

والتشكيل الأخير يوسع نطاق الاختيار إلى حد كبير. It includes Philippe, Attal and Lagarde, while add François Ruffin, Dominique de Villepin, Natacha Polony, Ti Riner and François Asselineau. وترد في القائمة 18 شخصية. ولا يزال المارينز في أول الأمر عند 27 في المائة، أي قبل جان لوك ميلنشون بنسبة 19 في المائة.

وبعد ذلك قُيس أربعة أسماء بنسبة 8 في المائة: رافاييل غلاكسمان، وإيدوارد فيليب، وكريستين لاغارد، وديفيد ليسنارد. برونو ريتيلاو يحصل على 5٪، ناتاشا بولوني 2.5%. Gabriel Attal, Ti Riner, Nicolas Dupont-Aignan and Éric Zemmour are each 2%. وترد في الرسم البياني جميع النتائج، بما في ذلك النتائج دون هذا المستوى.

ويوضح الفرق مع القوائم الثلاث الأولى مدى أهمية تكوين النشرة الافتراضية. وهي لا تقيس النقصان بين تاريخين: وتنتمي السيناريوهات الأربعة إلى نفس مجال الدراسة الاستقصائية. ولا يمكننا أن نضيف علامات فيليب وآتال ولاغارد لنعلن نتائج التطبيق المشترك. The questionnaire does not test this and the reports are not automatic.

الاستهلاك ٤ – الرسم البياني، بيانات المجموعة ١٧، الملاحظة ١٠٣٦٨. أوجه عدم اليقين والطريقة المفصّلة أدناه.

قواعد حساب مختلفة وفقا للسيناريوهات

ولا يتطابق حجم العينة الأولية مع الرقم المفيد لكل تقدير. ويشير الإشعار إلى أن 081 1 من المجيبين يعربون عن اعتزامهم في السيناريو 1 و3 078 1 في الثاني و142 1 في الرابع. وبعد التعديل والترجيح وفقا لخصائص المجيبين واحتمال تصويتهم، تبلغ الأرقام المفيدة 889 و 888 و 883 و 899 على التوالي.

ويشير الجدول المنشور، بالنسبة لهذه القواعد، على وجه الخصوص، إلى عدم التيقن الإشاري من نقطتين حوالي 10 في المائة، و 2.6 نقطة حوالي 20 في المائة، و 3 نقاط حوالي 30 في المائة. ولذلك، لا ينبغي أن يُقرأ كل نقطة نصف على أنها ثغرة سياسية ثابتة. كما أن هذه المعايير لا تلخص جميع حدود الدراسة الاستقصائية للحصص.

وتعدل المجموعة 17 العينة حسب الجنس والعمر والاحتلال وحجم البلدية والمنطقة. ويستند الانتعاش السياسي إلى ذكرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2022 والانتخابات الأوروبية لعام 2024. The declared participation shall also be included in the weighting. وتوضح هذه العلاجات سبب اختلاف النتائج المنشورة في بعض الأحيان اختلافاً كبيراً عن الردود الأولية.

وأخيرا، يتعلق السؤال بجولة أولى فورية. وهي لا تقيس التصويت المكتسب لعام 2027، ولا تأجيل جولة ثانية. وما زال المرشحون الفعليون الحاضرون ومشاركة الناخبين واختيارهم عناصر لا يمكن أن تتوقف عن هذه الصورة المؤرخة ٩ و ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر.

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