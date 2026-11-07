Rugby to 7: Lebanese in Aqaba

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فاز الاختيار اللبناني لـ 7 نساء يوم السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجولة الغربية والوسطى لـ « إمارات « آسيا روغبي. The Lebanese defeated host country 22–0 in the final, after a six-win course without defeat. The title also paves the way for the Asia Rugby Emirates Sevens Series 2027, in line with the promotion stake announced by the organizer.

وفي 6 و 7 تشرين الثاني/نوفمبر، جمعت مسابقات النساء خمس انتقاء: لبنان، الأردن، سوريا، العراق، المملكة العربية السعودية. إنّها سجادة إلى سبعة، تأديب نقابة السجق، وليس سجادة إلى الثالث عشر. الكأس الذي فاز في أكابا يتعلق بالمنطقة الغربية والوسطى من البرنامج الآسيوي.

أربع ضربات في الدجاج، ثم اثنين في المرحلة النهائية

وأنهى لبنان مرحلة الدجاج بأربع انتصارات. The players dominated Syria 32–0, then Saudi Arabia 27-5. كما هزموا الأردن ٢٢-٧ والعراق ٣٥-٠. وسمحت هذه النتائج لها بالاقتراب من لقاءات مع القضاء المباشر دون أن تتنازل عن الهزيمة.

In the semifinal, the Lebanese recovered the Saudi women and won 17–5. وكان الأخير ضدهم للمرة الثانية مع المرأة الأردنية. لقد انتصروا بالفعل في المسبح لقد أنهوا هذه المرة دون أن يصرفوا نقطة على حساب 22.

وتعطي إضافة النتائج الست 155 نقطة مميزة لـ 17 نقطة جُمعت. ولم يتلق لبنان أية نقاط في ثلاثة اجتماعات: مقابل سوريا والعراق والأردن في نهاية المطاف. وتلخص هذه الأرقام مسارا انتصاريا ضد كل فريق من الأفرقة الأخرى المعنية.

جائزة إقليمية والوصول إلى المستوى الأعلى

قبل البطولة، أعلنت (آسيا روغبي) أن الفائزين بمسابقات الرجال والنساء سيفوزون بمكانهم في مجموعة السبعة 2027 هذا الجهاز يجعل الـ(تروفي) خطوة ترويجية للاختيارات التي تسعى للوصول إلى الدائرة العليا والنجاح اللبناني جزء من هذه الرحلة، إلى ما بعد تسليم الكأس.

ونظّم الاتحاد الأردني البطولة في أيلا أواسي، أكابا. لقد اشتملت على تسعة فرق رجال بالإضافة إلى إختيارات النساء الخمس وبالنسبة للأردن، كانت المنظمة الأولى لجولة أوروبية آسيوية من سبعة على أراضيها، وفقا للمحفل القاري.

وعرض قيس الدهاي، رئيس آسيا روغبي والاتحاد العربي، الكأس على اللاعبين اللبنانيين. ونتائجها النهائية غير مقسمة: ستة اجتماعات، وستة انتصارات، ونجاح نهائي واحد ضد البلد المنظم.

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