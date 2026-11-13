وعلقت القوات المسلحة الأنغولية عمليات المغادرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر بعد انهيار مراقبة الحركة الجوية. Its 2246 UTC Operational Notice provides for a stepby-step resume, based on available capabilities, but does not confirm a general return to normal. The authorities investigate the origin of the incident. ويجب على المسافرين أن يفحصوا كل رحلة مع شركتهم، دون أن يخلطوا بين التأخيرات الجوية المتوقعة بالفعل وعواقب هذا الفشل الجديد.

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وعلقت القوات المسلحة الأنغولية عمليات المغادرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم الجمعة، 13 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تعطل الاتصالات المتعلقة بمراقبة الحركة الجوية. وتنص آخر خطة تنفيذية استشيرتها على استئناف تدريجي دون إعلان عودة عامة إلى طبيعتها.

The U.S. Secretary of Transport, Shin Duffy, reported that the problem affected the centres responsible for controlling the en route aircraft. فنيو إدارة الطيران الفيدراليون يحققون في هذا الفشل. The national measure aims to prevent new departures until security conditions permit them.

رحلات إلى الولايات المتحدة: انتعاش تدريجي مخطط

ويصف الإشعار التنفيذي رقم 119 الصادر عن مركز قيادة القوات المسلحة الأنغولية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في 2246 مركز النقل الأمريكي الاستراتيجية من 2300 مركز قيادة القوات المسلحة. ويقابل ذلك الساعة ٤٦/١٧ والساعة ٠٠/١٨ على التوالي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فضلا عن ٤٦/٠٠ وساعة واحدة في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر في بيروت.

The document envisages the gradual release of traffic according to available capacity. وهي لا تزال تعرض التعليق الوطني كتدبير نشط، بحد أقصى قدره 4 ساعات في 14 تشرين الثاني/نوفمبر. هذه المحطة ليست ضمانة للعودة العامة إلى طبيعتها.

ويكتسي هذا التمييز أهمية بالنسبة للمسافرين: فالاستئناف التدريجي يسمح بالإذن المتعاقب، وليس بالضرورة العودة المتزامنة في جميع المطارات.

انهيار الاتصالات، وليس سبب محدد

وأشار شون دافي، في تفسيراته الأولية، إلى مشكلة تؤثر على المراكز الإقليمية ال ٢٢ لمراقبة الحركة الجوية. وتتابع هذه المرافق الطائرات بين مناطق المطارات. ويفسر دورها النطاق الوطني لقطع الاتصالات.

وزير الأمن الوطني (ماركواين مولين) قال أنه لا يوجد دليل على هجوم خبيث لقد ذكر انهيار الاتصالات ولا يحل هذا التقييم الأولي محل الاستنتاجات التقنية للتحقيق: فلا يمكن اعتبار أي مسؤولية محددة في هذه المرحلة.

ويمكن للطائرات الموجودة بالفعل في الطائرة أن تهبط، وفقا لأول معلومات متسقة أُبلغ عنها بشأن القياس. ولذلك، فإن وقف عمليات المغادرة لا يعني أن جميع الطائرات أمرت بالتوقف أو أن جميع المطارات قد أغلقت.

اختلالات الطقس في اليوم

وقد نصت النشرة اليومية الصادرة عن القوات المسلحة الأنغولية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر على صعوبات الطقس في عدة مطارات رئيسية. He mentioned wind and low clouds in Boston, New York, Philadelphia, Las Vegas and San Francisco, as well as precipitation in Chicago.

ولا تصف هذه التوقعات التوزيع الوطني اللاحق. وقد يكون للتأخير المحدد يوم الجمعة عدة أسباب؛ ولذلك سيكون من المضلل أن ينسب تلقائياً جميع التأخيرات في اليوم إلى مشكلة الاتصال وحدها. ولا يُحتفظ هنا بأي بيان موحّد للأرصدة الخاصة بهذه الحادثة.

The FAA recommends that passengers check their flight status directly with their company. وفيما يتعلق بالرحلات الجوية في الولايات المتحدة التي تتضمن المراسلات، يغطي التحقق كل جزء: the authorisation to leave an airport does not guarantee that the continuation of the route will work normally. وكان من المتوقع تأكيد رفع التدبير الوطني بالكامل في آخر رأي تشغيلي تم التشاور بشأنه.

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