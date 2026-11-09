Zahrani: IDPs rebuild daily

On the Zahrani coast, waiting for the return took the form of new addresses, reopened shops and daily trips to reorganize. ويعيش نحو 000 10 من المشردين داخليا في 18 منطقة في المنطقة الجنوبية، وفقا للتقديرات المحلية التي أُبلغ عنها في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر. وقد اقتربوا من قراهم دون أن يتمكنوا بالضرورة من العودة. لم تعد الرحلة عن إيجاد سقف لبضعة أيام. As it continues, families seek income, municipalities adjust their services and ties to places of origin are reconstructed remotely. ولا يزال التركيب يتسم بطابع مؤقت، حتى عندما يدعو إلى اتخاذ القرارات التي تتخذ يوميا.

7

Lire l'article Stop

Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

On the Zahrani coast, waiting for the return took the form of new addresses, reopened shops and daily trips to reorganize. ويعيش نحو 000 10 من المشردين داخليا في 18 منطقة في المنطقة الجنوبية، وفقا للتقديرات المحلية التي أُبلغ عنها في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر. وقد اقتربوا من قراهم دون أن يتمكنوا بالضرورة من العودة.

لم تعد الرحلة عن إيجاد سقف لبضعة أيام. As it continues, families seek income, municipalities adjust their services and ties to places of origin are reconstructed remotely. ولا يزال التركيب يتسم بطابع مؤقت، حتى عندما يدعو إلى اتخاذ القرارات التي تتخذ يوميا.

ساحل الزهراني يجتذب الأسر المشردة

ويفسر قرب الطريق الساحلي، والعلاقات الأسرية، والإيجارات الأقل نسبيا من المدن وضواحيها جزءا من هذا التركيز. Some households have moved away from their first destination to the South. غير أنهم لا يعودون إلى وطنهم.

In Sarafand, there are approximately 800 displaced families, or 3,600 people, in the city council. ولا يضاف هذا العدد المحلي ميكانيكيا إلى ما يقدر بـ 000 10 شخص في المنطقة: فالسرافاند ينتمي بالتحديد إلى هذه المجموعة. وتصف الأرقام الحالة المبلغ عنها في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، التي يمكن أن تتطور مع تحركات جديدة.

ويشدد العمدة علي حيدر خالة على دور الخدمات والمتاجر والحالة الساحلية في الاستقبال. The municipality also has an old experience of hosting families from border villages. The links created in previous wars sometimes facilitate the search for housing, not enough to solve current needs.

عبء الإيجار والعمالة على البلديات

ويزيد وصول الأسر الإضافية من الطلب على السكن. ويصف المسؤولون المحليون الصعوبات في العثور على الشقق المتاحة ويسعىون إلى احتواء الإيجارات. The municipality of Sarafand also requested that displaced persons be taken into account in access to employment opportunities.

At the level of the Union of Zahrani Coastal Municipalities, its President Ali Matar refers to cooperation with humanitarian associations and organizations. وتتعلق هذه التدخلات بتقديم المساعدة إلى مراكز الإقامة، ونُهُج البلديات، وإيجاد حلول عند إطالة فترة الاستقبال.

ولا يزال نحو 800 شخص في ثلاثة مراكز إيواء في المنطقة، وفقا لنفس الحالة. This number corresponds to a particular form of reception, not all of the displaced. A large proportion of families live in rented housing or are housed by relatives. ومن شأن إضافة هذه الأرقام دون معرفة التداخل أن يشوه تقييم الاحتياجات.

إعادة فتح عمل بدون إزالة القرية الضائعة

In Sarafand, Mohammad al-Sayyed and his son chose to resume activity after the loss of their home and source of income. لقد فتحوا محل أحذية في المحور بين سارفاند والعقبية. (العلامة تأخذ اسم عمل (بنت جبيل الذي أضافوا إليه اسم المدينة.

فالإشارة تجعل من الممكن تحديد الدراية الفنية والنشاط السابق. كما أنها تحتفظ بإشارة إلى المكان المتبقي. In Erzai, a sign of falafels bears the name of Aitah al-Shap. وفي هذه الأمثلة، يصاحب الانتعاش الاقتصادي طريقة لإبقاء القرية مرئية في منطقة الاستقبال.

ولا تبين هذه الافتتاحيات أن الخسائر قد قابلتها. ويجب أن يجد متجر جديد زبائنه ويغطي نفقاته في حالة لا تزال غير مستقرة. بل إنهم يظهرون المحاولات للخروج من تبعية المعونة وحدها، دون أي يقين من طول الرحلة.

تسعة مساكن ومكتبة واحدة دمرت

رحلة (تارك ميزراني) تكشف عن بُعد آخر لهذا المنفى الداخلي في الأصل من (هولا) قال أنه غير سكن تسع مرات في ثلاث سنوات بين عدة مدن وقرى واستعادته مستوطنته في زراييه إلى مكان علم فيه، ولكن هذه المرة كشخص مشرد.

He describes the destruction of his library of 5,000 books and the heritage he had gathered around the rural history of Houla. ولا تزال الصور والوثائق المحتفظ بها في محفوظاته من بين آثار هذا العمل. ومن ثم، فإن الخسارة تتعلق بحيز معيشي كمجموعة من العلامات الثقافية والشخصية.

The familiarity of Zrariyé and the relationships he finds there make this stage different from the previous ones. لا ينتهي بهم الأمر في انتظار العودة. On the Zahrani coast, the initiatives of families and municipalities organize a possible life away from the villages of origin, without turning their absence into a final choice.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews