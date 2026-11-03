Ogero: eDL cuts threaten communications

ويؤثر النزاع على الفواتير العامة على الاتصالات السلكية واللاسلكية. ويعلن أوغيرو أن عدة مراكز في 17 موقعا قد فقدت إمداداتها من الطاقة الكهربائية، وهي تعمل على تشغيل المولدات الكهربائية. ويحذر المشغل من وجود خطر على الخط الأرضي والإنترنت، دون إعلان انهيار عام. وتفصل وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية، من جانبها، الفواتير المرسلة إلى المالية وتعلن أن شركة أوغيرو تدفع بانتظام. وفيما بين إجراءات الميزانية ولوازم الدعم، يتوقع المشتركون الحصول على معلومات دقيقة عن استمرارية الخدمة واستعادة الكهرباء.

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وتؤثر تخفيضات EDL الآن على الاتصالات السلكية واللاسلكية. وأعلن أوغيرو، مساء يوم الاثنين، 2 تشرين الثاني/نوفمبر، أن عدة مراكز هاتفية فقدت إمداداتها من الطاقة العامة. وحذر المشغل من خطر انقطاع الهاتف الثابت وشبكة الإنترنت، في حين أن وزارة الاتصالات تدعي أنها أحالت ملايين الدولارات من الفواتير إلى التمويل من أجل التسوية.

ونتيجة لذلك، وصل ذراع السلاح على دفعات الإدارات غير المدفوعة إلى مرحلة جديدة. وهي لم تعد تتعلق فقط بالعلاقات المحاسبية بين الهيئات العامة: فهي تهدد الخدمة التي تستخدمها الأسر المعيشية والأعمال التجارية يوميا. غير أنه يجب التمييز بين حالتين. وأكد أوغيرو وقف إمدادات الطاقة التي توفرها الكهرباء في لبنان، وليس انقطاعا عاما للاتصالات في جميع المناطق المذكورة.

EDL cuts: 17 موقعا استشهد بها أوغيرو

The list provided by Ogero includes Antelias, Bikfaya, Mazraat Yachouh, Aarabniyé, Sin el-Fil, Dorah, Baskinta, Bteghrine, Saida, Sofar, Hammana, Aley, Zuk, Jounieh, Batrun, Abrine and Kfarhenda. وتشير هذه الأسماء الـ 17 إلى المناطق التي توجد فيها المراكز. وهي لا تشكل ميزانية للمشتركين في الاتصالات الخاصة أو عدد حالات فشل الإنترنت.

According to the operator, the affected installations operate entirely on births. This solution helps maintain services, but Ogero warnings that their continuity could be affected. وهي تنص على أن فرقها التقنية تسعى إلى الحفاظ على تشغيل الشبكة، في حين تعمل وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع وزارة الطاقة ووزارة الطاقة لإعادة الإمداد بالطاقة.

ومن ثم فإن التنبيه يتعلق بهشاشة عملية الطوارئ. ولا توفر النشرة الصحفية أي مدة من الاستقلال الذاتي أو مخزون الوقود أو عدد المشتركين المعرضين للخطر. ولا يسمح أي من هذه العناصر، في هذه المرحلة، بإعلان ساعة تتوقف فيها الاتصالات عن العمل.

الفواتير المرسلة، لا دليل على الدفع المستلم

In a press release issued on 2 November, the Ministry of Telecommunications states that it sent to Finance invoices received, verified and liquidated according to procedures for $5,199 million. ويشير بصورة منفصلة إلى 275 1 مليون دولار في الفواتير المستحقة الدفع عن طريق سلفة من صندوق الإيرادات الموحد بموجب الأمر 12816.

وتذكر الإدارة أن بعض الفواتير لعامي 2023 و 2024 لا تزال متصلة بطلب لنقل الاعتمادات المقدم إلى التمويل في 13 تموز/يوليه 2026. وأشار إلى عدم كفاية الاعتمادات المرصودة في الميزانيات السابقة. He also ensures that Alfa, Touch and Ogero pay their bills regularly, without delay.

ويسلط هذا الرد الضوء على خلاف لا يزال يتعين توثيقه بالاشتراك. وتتصل المبالغ المعلن عنها بالملفات التي أشارت إليها الإدارة: لا يمكن عرضها على أنها ديون أوغيرو. وقبل كل شيء، فإن إرسال فاتورة إلى التمويل لا يثبت أن المبلغ المقابل قد تم تنفيذه ثم سجله المعهد.

استمرار الخدمة في خضم النزاع المحاسبي

وقد أعلن المعهد عن إطلاق تخفيضات في 2 تشرين الثاني/نوفمبر تستهدف الإدارات والبلديات التي لم تدفع مقابل استهلاكها. The first press release did not detail the actual private electricity sites. ويوفر إعلان أوغيرو الآن تحديدا ملموسا للمرافق المتضررة والخدمات التي يمكن أن تتعرض لها.

وهناك شرطان وجها لوجه: استرداد إيرادات مورد عام واستمرارية خدمة عامة أخرى. ولا يؤدي تشغيل المكاتب المركزية للمولدات الكهربائية إلى حل النزاع المالي. This temporarily shifts the constraint to an emergency power supply, Ogero himself highlights the possible limits.

وبالنسبة للمشتركين، فإن الإيضاحات المتوقعة عملية: أي مراكز استردت الكهرباء، التي لا تزال على المولدات، وأين لوحظت اضطرابات بالفعل؟ ولا تسمح العناصر التي استشيرت لهذه المادة بإجراء تقييم للانتعاش أو تقدير كمي لقطع الهاتف أو الإنترنت. ولا يجب تحويل تحذير الأوغيرو إلى إعلان عن انهيار عام.

التغطية: المقر الكهربائي للبنان في بيروت، محفوظات 17 آب/أغسطس 2008. الصورة:Philippe48 / Wikimedia Commons.,CC BY-SA 3.0– الملاكمة، وإعادة التثبيت، وملابس ليبنانيو؛ وتحت نفس الترخيص. هو مقعد EDL، وليس مركز أوغيرو أو صورة القطع الحالية.

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