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The U.S. industry group 3M declares a $7.35 billion pre-tax, nine-year agreement to settle claims for PFAS-related injuries. According to Reuters, who took over the announcement on the night of November 3 to 4, the group expects an accounting charge of $5.8 billion in the fourth quarter of 2026.

مبلغان لنفس الالتزام

ويمثل مبلغ 7.35 بليون دولار المبلغ الاسمي للمدفوعات المقررة. وتمثل قيمة الـ 5.8 بليون دولار القيمة الحالية، المحتفظ بها لأغراض المحاسبة. وعليه، يصف هذان الرقمان نفس الالتزام وفقاً لتدبيرين مختلفين: وهما لا يضيفان.

ويذكر رويتر أنه من المقرر دفع مبلغ 50 مليون دولار في عام 2026، دون دفع مبلغ في عام 2027. ويجب دفع نحو 20 في المائة من المدفوعات خلال السنتين الأخيرتين من الجدول الزمني. ويحتفظ الفريق بتوقعاته المالية لعام 2026 ويتعامل مع هذا العبء بوصفه عنصرا استثنائيا في نتائجه المعدلة.

المطالبات الملموسة، بشروط

وفي النشرة الصحفية الصادرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر في الساعة السادسة مساءً في نيويورك، أو في الساعة الثالثة والعشرين من صباح اليوم، تنص 3M على أن الخطة تغطي نحو 99 في المائة من المطالبات الملموسة الحالية، داخل وخارج الإجراء الاتحادي لفرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بالغابات والمصنفة في كارولينا الجنوبية. وسيكون من حق أصحاب الشكوى الذين تتراوح أعمارهم بين 000 115 و000 120 شخص أن يشاركوا، حسب الشركة.

وتشمل التسوية احتياطيا قدره 680 مليون دولار، أدرج بالفعل في المبلغ الإجمالي. وتتوقف المدفوعات على مشاركة أصحاب الشكوى وغيرها من الشروط. 3M states that the agreement does not constitute recognition of responsibility and that it could continue its defence if certain terms were not fulfil.

ويختلف هذا الإعلان عن لائحة عام 2023 مع موردي مياه الشرب في الولايات المتحدة. وهي لا تغلق جميع المنازعات المتعلقة بالنظام المالي الشامل: the release still includes mechanisms to process remaining or future applications.

المصادر

المثال: original Libnanews infographic, based on amounts announced by 3M. ولا توجد وثيقة أو صورة فوتوغرافية لطرف ثالث.

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