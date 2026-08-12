REASON FOR LIBAN

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ما هو لبنان؟?

(رايسون ديور) مهمة الدولة ورؤية دولة يجب أن تقرر أخيراً ما تريد أن تكون

برنارد ريموند جابري

وما برح لبنان يعاني من أزمات سياسية ومالية ومؤسسية وأزمة هوية منذ عقود. ومع ذلك، فخلف كل منهما مسألة أساسية أكثر، نادرا ما تثار على نحو أمامي: لماذا لا نزال نريد أن نعيش معا في نفس الدولة، وما هو المشروع المشترك الذي يبرر وجود لبنان؟ وما دامت هذه المسألة لا تزال دون جواب، فإن الإصلاحات لا تزال تقنية، والحلول التوفيقية المؤقتة، والدولة نفسها التي تحدت.

ولا يمكن لأي بلد أن يصلح لفترة طويلة إذا لم يكن يعرف سبب وجوده، وما يجب أن يحميه وما يريد أن يصبح.

الأزمة اللبنانية هي أولا وقبل كل شيء أزمة هدف

ويتكلم لبنان باستمرار عن الإصلاح الإداري والاستقلال القضائي وإعادة الهيكلة المصرفية واللامركزية ومكافحة الفساد والسيادة والانتعاش الاقتصادي. وجميع هذه المسائل أساسية. ولكنهم يسعون وراء سؤال أعمق: ما هو الغرض من الجميع؟ ما هي فكرة المجتمع اللبناني التي يفترض أن تخدمها هذه الإصلاحات؟?

الدولة ليست مجرد إقليم ودستور وإدارة وحدود. It is also an agreement, either explicit or implicit, between citizens on a few higher purposes. ويوافق المواطنون على دفع الضرائب، واحترام القوانين، وعلى تكليف المؤسسات المشتركة باحتكار القوة، وعلى التخلي عن بعض أشكال العدالة الخاصة لأنهم يعتقدون أن الدولة تحمي شيئا يستحق الحماية: حريتهم وأمنهم وكرامتهم وحقوقهم وممتلكاتهم ومستقبل أطفالهم.

والمشكلة اللبنانية هي أن هذا الاتفاق الموضوعي ظل غير كامل. وقد أنشأ لبنان آليات لتقاسم السلطة دون أن يبني مع القوة نفسها تعريفا مشتركا لغرضه. لذا فإن النظام غالباً ما يجيب على السؤال « كيف يخصص الولاية؟ » قبل الإجابة على السؤال « ماذا يجب أن تخدم الدولة؟ » هذا التخريب يفسر الكثير من مأزقنا.

وعندما يختفي الهدف المشترك، تصبح المؤسسات أقاليم تلجأ إليها. The ministry becomes a community resource, public employment is an instrument of loyalty, the public market is a means of redistribution, the bank is a close, the judge is a contact, the MP is an intermediary and the political leader is an insurer of last resort. The state then ceases to be the arbiter of the common good and become the very object of competition.

يتعايش عدة لبنان في لبنان نفسه

فقد تداخلت عدة رؤى في البلد منذ أكثر من قرن. البعض نبيل، والآخرون أقل بكثير. ويفسرون لماذا يمكن للشعب اللبناني أن يستخدم نفس الكلمات بينما يتحدث عن بلدان مختلفة اختلافا عميقا.

هناك أولا لبنان من الشبكات. In this vision, rarely claimed but very present in practice, the role of power is to protect relatives, families, clientele, economic partners or communities. الوصول إلى الدولة يصبح شكلاً من أشكال التأمين. فأولئك الذين يسيطرون على مؤسسة ما يمكن أن يكافأوا أنفسهم، وأن يبطئوا من التحقيق، وأن ييسروا الإذن، وأن يرشدوا عقدا أو يحميوا مصلحة. ومن الواضح أن هذا ليس سببا وطنيا. بل على العكس من ذلك، هو خصخصة سبب الدولة.

There is then a Lebanon of communities, conceived as an association of groups that have agreed not to dominate themselves completely. وقد أدى هذا المنطق دورا تاريخيا في الحفاظ على تعدد ديني استثنائي في المنطقة. لكنها تحمل خطر: وإذا كان المواطن موجودا سياسيا فقط من خلال مجتمعه، تصبح الدولة إضافة لحقوق النقض ومجالات النفوذ. ثم يتوقف التعايش عن الوعد بأن يصبح ميكانيكيا للشلل.

وهناك أيضا لبنان من القوى الخارجية. وقد سعت بعض القوى السياسية إلى الحصول على الأمن أو الشرعية أو السلطة من الرعاة الأجانب على مر الزمن. ثم يصبح لبنان أقل موضوعا للسياسة الدولية من حيز لاستراتيجيات الآخرين. يمكن أن يكون نقلاً، واجهة، عمق استراتيجي، سوق نفوذ أو منصة تجارية. ولكن البلد الذي يقبل أن يكون مسرحاً لمنافسات الآخرين سيفقد في نهاية المطاف القدرة على تحديد مصالحه الخاصة.

بالإضافة إلى هذه الرؤى، لبنان هو « بلد صغير ». والتعبير قوي لأنه يشير إلى أن التعايش بين مختلف الطوائف الدينية والثقافية له نطاق يتجاوز الأراضي اللبنانية. ولكن الرسالة لا يمكن أن تكون ببساطة للمجتمعات المحلية. وتتمثل رسالة سياسية حقيقية في البرهنة على أنه يمكن أن يعيشا معا دون أن يكون لأي شخص دولة، دون حاجة إلى ميليشيا، خارج نطاق الحماية أو الامتياز القضائي، أن يشعر بالأمان.

وأخيراً هناك منبر لبنان: منصة تجارية أو مالية أو أكاديمية أو طبية أو سياحية أو ثقافية أو إعلامية أو تكنولوجية. هذا الحرف مطابق لجزء حقيقي من تاريخ البلاد ومزاياها النسبية. لكنه يصف نموذجاً اقتصادياً ومهمة إقليمية وليس سبب وجود. ويمكن للمنبر أن يثري البلد؛; it does not say why its citizens want to form a political community.

التمييز بين سبب وجود ومهمة ورؤية ونموذج اقتصادي

ويختفي الكثير من الارتباك بمجرد فصل أربعة مفاهيم.

« السبب يجيب على السؤال الأساسي » لماذا يجب أن يكون لبنان مجتمعا سياسيا مستقلا؟? ويجب أن يكون عميقا بما فيه الكفاية من أجل البقاء على قيد الحياة لتغيير الحكومة أو الأغلبية أو النموذج الاقتصادي أو البيئة الإقليمية.

مهمة الدولة تجيب على سؤال آخر: ما الذي يجب على السلطات العامة أن تضمنه لتحقيق هذا السبب؟ إن الأمن، والعدالة، والمساواة، والسيادة، والاستقرار النقدي، والحريات، والنزاهة المؤسسية، وحماية الملكية ليست شعارات؛ هذه التزامات الدولة.

وتشير الرؤية إلى ما يريد لبنان أن يصبح في الأجل الطويل. إنها تحول المبادئ إلى وجهة ويمكن لبلد ما أن يكون لديه سبب مستقر لكونه ويكيف رؤيته مع التطورات التكنولوجية أو الاقتصادية أو الديمغرافية أو الجيوسياسية.

وأخيرا، يحدد النموذج الاقتصادي كيف ينتج الثروة. ويمكن أن يكون لبنان اقتصادا من الخدمات، والمعارف، والمالية، والسياحة، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والإبداع. ويمكن أن يتطور هذا النموذج دون التشكيك في سبب وجود البلد.

ويؤدي توحيد هذه المستويات الأربعة إلى مناقشات عقيمة. والقول إن لبنان ينبغي أن يكون منبرا لا يجيب على مسألة الجنسية. والقول إنه يجب أن يكون حكماً قانونياً لا يكفي لتحديد طموحه التاريخي. وقولها أنها رسالة لا يشير إلى كيفية تنظيم تمويلها. يجب أن نوضح الأربعة.

إقتراح لـ « السبب » تنظيم الحرية في التنوع

وإذا بحثنا عن ما يمتلكه لبنان فعلا، فإننا نعود دائما إلى نفس الواقع: فتنوع قوي جدا يتركز على أرض صغيرة، مقترنا بتقاليد فتح عدة أماكن في آن واحد. إن لبنان ينتمي إلى العالم العربي والبحر الأبيض المتوسط وشبكة هائلة من المغتربين. ولها عدة لغات، وعدة ذكريات، وعدة ثقافات سياسية، وعدة انتماءات دينية.

وقد عولج هذا التنوع في كثير من الأحيان على أنه مشكلة في الإدارة. ويمكن أن يصبح قلب المشروع الوطني.

وأود أن أقترح تعريف سبب وجود لبنان على النحو التالي: ضمان حصول المواطنين من مختلف الأصول والأديان والثقافات والحساسيات على إمكانية العيش بحرية وعلى قدم المساواة وأمن في نفس الدولة ذات السيادة، التي يحكمها القانون، وتحويل هذا التنوع والانفتاح والشتات إلى قوة الخلق والازدهار والنفوذ.

ويستند هذا التعريف إلى فكرة بسيطة: إن لبنان ليس موجودا لإزالة الهويات، بل لتجنب حاجته إلى محاربة بعضهم البعض. It does not exist to suppress communities, but to make their transformation into political protection devices unnecessary. ولا وجود لفرض هوية واحدة، بل لخلق مساحة مشتركة قوية بما فيه الكفاية بحيث يمكن للعديد من الهويات أن تنشر بحرية.

وبعبارة أخرى، يجب ألا يكون التنوع هو هيكل تقاسم الدولة. ويجب أن تصبح ثروة تحميها الدولة.

سيادة القانون ليست سبب وجود لبنان، بل هي الشرط

إن سيادة القانون ليست خصوصية لبنانية. أي ديمقراطية تستحق هذا الاسم يجب أن تكون ومع ذلك، ففي حالة لبنان، تكون لسيادة القانون وظيفة أكثر أهمية: فهي الآلية التي تسمح للتنوع بألا يصبح حربا دائمة للحماية المتنافسة.

وعندما يعتقد المواطن أن حقه يتوقف على مجتمعه أو حزبه أو بنكه أو أسرته أو علاقته، فإنه سيسعى بطبيعة الحال إلى حماية الأقوى. وهذا السلوك ليس ثقافيا فحسب، بل هو منطقي في نظام لا يمكن فيه الاعتماد على القاعدة المشتركة. ويزدهر العملاء السياسيون على وجه التحديد عندما يفشل القانون العالمي.

الانتقال الحقيقي لسيادة القانون يأتي عندما يسأل « من تعرف؟ « ما هو حقك؟ » ومنذ ذلك الحين، تتغير وظيفة الزعيم السياسي، وتتغير وظيفة القاضي، وتتغير وظيفة الإدارة، وتغيرات المجتمع المحلي.

ثم يصبح نظام العدالة المستقل أكثر بكثير من الإصلاح القطاعي. ويصبح الأداة الرئيسية للانحراف الحقيقي للحياة اليومية. وطالما يحتاج لبناني إلى قائد مجتمعه للحصول على العدالة، ستظل الجنسية غير منتهية. وعندما يكون القاضي كافيا، يبدأ المواطن في استبدال الزبون.

السيادة: تنتمي إلى العالم دون أن تكون لها سلطة

لا يمكن للبنان أن يحقق سبب وجوده إذا كان القرار السياسي النهائي في مكان آخر. ولا تعني دولة ذات سيادة دولة معزولة محايدة لأي نفوذ أو مغلقة أمام التحالفات. ويعني ذلك أن المؤسسات الشرعية تختار التحالفات، وأن السياسة الخارجية سياسة وطنية، وأن القرار المتعلق بالحرب والسلام يعود إلى الدولة.

وقد أظهر التاريخ اللبناني تكلفة بلد أصبح دوريا حيزا للمواجهة مع الاستراتيجيات الأجنبية. والمشكلة ليست أن لبنان له علاقات مع فرنسا والولايات المتحدة والبلدان العربية وإيران وأوروبا وغيرها من الجهات الفاعلة. بلد صغير مفتوح يحتاج إلى علاقات متعددة. وتبدأ المشكلة عندما تكتسب السلطة الخارجية، من خلال قوة داخلية، حقا أعلى في اتخاذ القرار من حق المؤسسات الوطنية.

ولذلك ينبغي للبنان أن يسعى إلى مبدأ منفتح للسيادة: الصداقة مع جميع من يحترمون استقلاله، والعداء تجاه شخصه من حيث المبدأ، والمواءمة التلقائية مع شخصه، ورفض استخدام أراضيه لحل نزاعات الآخرين.

ويمكن لصيغة تلخيص هذا المبدأ: مفتوح للجميع، ولا يخضع لأي شخص. هذا التوجه ليس تسرباً من العالم وعلى النقيض من ذلك، فإن من الشرط أن يصبح لبنان طرفا فاعلا وليس مسألة.

يجب أن تصبح الأحداث القطرية واقعا مؤسسيا

وكثيرا ما يقدم لبنان كتجربة من التعايش. هذه الفكرة لها قيمة حقيقية، ولكن يجب التخلص من رومانسيتها. The mere presence of several communities on the same territory is not in itself a message. ويمكن للمجموعات أن تتعايش في ظل عدم الثقة والانفصال الاجتماعي والبحث المستمر عن علاقات القوة.

وستبدأ الرسالة الحقيقية عندما تكون الهويات محمية دون أن تكون لها مؤسسات. It would appear when a citizen could change his or her political opinion without changing his or her protection, when a magistrate could judge a powerful person without looking at his or her confession, when a public servants would be recruited for his or her competence, when an entrepreneur would not need a political intermediary, when a minority community could feel secure simply because the Constitution and justice function.

ومن ثم، لن تكون المسابقة القطرية هي بلد الحوار بين الأديان. وسيصبح البلد الذي تثبت فيه عدة هويات أنها يمكن أن تتقاسم نفس الحق.

هذا الفارق حاسم ولن يكون لبنان ذا قيمة لأنه سيكون مجموعة من المجتمعات المحلية. لأن ذلك سيظهر أنه لا يجب على أي مجتمع أن يهيمن على الآخر من أجل النجاة.

منبر لبنان: استراتيجية اقتصادية، وليس هوية

وللبنان مزايا تجعل اقتصاد المنهاج أمرا طبيعيا. إن جغرافيتها مهمة، ولكنها لم تعد كافية في العصر الرقمي. وميزته الحقيقية هي البشرية: تعدد اللغات، والشتات، وثقافة تنظيم المشاريع، وشبكات الأعمال، والجامعات، والمهن الحرة، والقدرة على التعميم بين عدة عوالم ثقافية.

ولذلك ينبغي ألا يكون منبر القرن الحادي والعشرين استنساخ نموذج ما قبل الأزمة، على أساس التدفقات الرأسمالية والعقارات وأسعار الفائدة والاستقرار المالي الاصطناعي إلى حد كبير. يجب أن يكون منبراً للمهارات والثقة.

ويمكن للبنان بعد إصلاحه أن يتخصص في التعليم العالي الإقليمي، والأدوية، والخدمات المهنية، والتحكيم، والتكنولوجيا، والاستخبارات الاصطناعية، والصناعات الإبداعية، والإنتاج الثقافي، والتمويل المنظم، وإدارة التراث، والسياحة الجيدة، والخدمات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية، وخدمات المغتربين.

لكن المنصّة تعمل بشرط واحد: الثقة. وهو يتطلب محاكم موثوقة، وعقود قابلة للتنفيذ، وعملة موثوقة، وإدارة يمكن التنبؤ بها، وضريبة مفهومة، وهياكل أساسية صحيحة، وقواعد مستقرة. لذا حتى الإستراتيجية الإقتصادية تنتهي بإعادتنا للسؤال المؤسسي.

ولا يحتاج لبنان إلى أن يكون الأقل تنظيما. يجب أن يكون الأكثر موثوقية وفي الاقتصاد العالمي الذي يمكن فيه لرؤوس الأموال والمواهب أن تتحرك بسرعة كبيرة، تصبح الثقة بمثابة بنية أساسية هامة مثل الموانئ أو المطارات أو الكهرباء أو الألياف البصرية.

يجب أن يصبح الشتات شبكة للطاقة وليس آلية تمويل العجز

وعلى مدى عقود، كثيرا ما يُنظر في الشتات اللبناني من خلال تحويلاته المالية. وهي تدعم الأسر، وتغذي الاستهلاك، وتمول العقارات وتشارك في الودائع المصرفية. وكانت هذه المساهمة هائلة، ولكن العلاقة بين الدولة والشتات ظلت سلبية إلى حد كبير.

وينبغي أن ينظر لبنان الآن إلى الشتات باعتباره امتدادا عالميا لرأس المال البشري. ويشكل السلال اللبنانيون واللبنانيون الموجودون في أوروبا وأمريكا وأفريقيا والخليج وأستراليا وغيرها شبكة استثنائية من المهارات والشركات والباحثين والأطباء والممولين والمهندسين والفنانين ومنظمي المشاريع.

ولا ينبغي أن يكون الهدف مجرد إعادة أموالهم، بل هو إعادة ربط معارفهم وشبكاتهم ومصداقيتهم واستثماراتهم ببلد أصبح جديرا بالثقة.

وهذا التحول أساسي لأنه يغير العلاقة الأخلاقية بين لبنان وخارجيه. The diaspora should no longer be asked to finance system failures. وينبغي دعوتها إلى الاستثمار في إعادة إعمارها المؤسسي والمنتج.

بعثة الدولة اللبنانية

ولهذا السبب، تصبح مهمة الدولة أوضح بكثير. Its first obligation is to protect the freedom and security of every citizen without asking him to what community he belong to. This means that national security, police, justice and fundamental rights must be universal.

ويتمثل التزامها الثاني في ضمان المساواة أمام القانون. ولا يمكن للدولة أن تطلب من المواطنين الاعتراف بمجالات الحصانة أو العدالة الانتقائية أو حقوق المرور أو الحماية السياسية.

ويتمثل التزامها الثالث في ممارسة السيادة. ولا يجوز لأي مجموعة أن تكون لها سلطة عسكرية أو أمنية أو دبلوماسية تفوق سلطة المؤسسات المشتركة. ولا تنطبق هذه القاعدة على مجتمع معين؛ وهي ببساطة تنبع من تعريف الدولة ذاته.

ويتمثل التزامها الرابع في حماية الممتلكات والادخار والعقود. After the financial crisis, this dimension can no longer be considered secondary. والدولة التي تترك مدخرات عدة أجيال تختفي دون وجود آلية واضحة للمسؤولية تدمر ميثاق الثقة الذي يعتمد عليه كل اقتصاد حديث.

وواجبه الخامس هو إدارة الأموال العامة باعتبارها من الأصول الموكلة إليه، وليس كقوة. ويجب أن تتقيد الميزانية، والديون، والمشاريع العامة، والمشتريات العامة، والمصرف المركزي بقواعد الشفافية والمراقبة والمساءلة التي تنطبق على الأقوياء وغيرهم.

Its sixth obligation is to create conditions for social mobility. فالتعليم، والصحة، والهياكل الأساسية، والحصول على التكنولوجيا الرقمية، والمنافسة الاقتصادية، يجب أن يمكّن الشباب اللبناني من التقدم من خلال عمله بدلا من الانتماء إليه.

وأخيراً، يجب على الدولة أن تحافظ على المساحة المشتركة. The country cannot be reduced to an informal Federationeration of Community territories. ويجب على المدرسة، والجيش، والعدالة، والإدارة، والفضاء العام، والتراث، والبيئة، وبعض المؤسسات الوطنية أن تولد تجربة مشتركة في لبنان.

ما يجب أن يوقفه لبنان

تحديد سبب وجوده يعني أيضاً الاعتراف بما لا يمكن للبلد قبوله.

ولم يعد من الممكن أن تكون دولة مستغنية عن العلاوات التي يتمثل هدفها الضمني في الحفاظ على الزبائن. ولا يمكن بعد الآن أن يكون اتحادا للحماية يجب على كل مواطن أن يتفاوض بشأن علاقته بالقانون. ولم يعد من الممكن أن يكون نظاما ماليا يستخدم باستمرار الموارد المقبلة للحفاظ على توازن الحاضر. ولم يعد من الممكن أن يكون إقليما متاحا للاستراتيجيات العسكرية أو السياسية للآخرين. ولا يمكن أن يكون البلد الذي يشكل الهجرة فيه الآلية الوحيدة للتنقل الاجتماعي للشباب.

ولا ينبغي له أن يسعى إلى الخلاص في الوهم العكسي للوحدة القسرية. إن مشكلة لبنان ليست وجود مجتمعاتها المحلية. وتنشأ المشكلة عندما تصبح عضوية المجتمع المحلي مفتاح الحصول على الحقوق والموارد والأمن.

ولذلك، فإن المشروع الوطني لا يهدف إلى إلغاء التنوع، بل إلى فصل التنوع الاجتماعي تدريجيا عن التبعية السياسية.

رؤية لبنان لعام 2040

إذا كان سبب وجوده يستجيب لـ « لماذا » يجب أن تستجيب رؤية وطنية لـ « ماذا » ويجب أن نكون قادرين على أن نصف في عدد قليل من الأحكام البلد الذي نود أن نمر به إلى الجيل القادم.

وينبغي أن يكون لبنان في عام 2040 دولة صغيرة ذات سيادة وتعددية سياسيا وسليمة قانونا وفعالة من الناحية الإدارية لا يتجاوز فيها القانون أي مجتمع أو حزب أو أسرة أو مصرف أو مؤسسة أو أجنبية.

ولا ينبغي أن يكون تنوعها الديني والثقافي في المقام الأول آلية لتخصيص العمالة العامة والموارد العامة، بل ينبغي أن يكون ثروة اجتماعية تعيش بحرية. وينبغي أن يتمكن المواطنون من الاحتفاظ بممتلكاتهم دون تحديد حقهم في الأمن أو العدالة أو العمل أو الاستثمار.

وينبغي أن يكون اقتصادها منفتحا ومنتجا ومرتبطا بالمنطقة والعالم، على أساس المهارات وليس بالإيجار. ويمكن أن تصبح بيروت مركزا إقليميا للخدمات مرة أخرى، ولكن مركزا يقوم على سمعة مؤسساتها وليس على أساس عدم الأهلية.

وينبغي إدماج المغتربين في هذه الرؤية كشريك استراتيجي. وينبغي لنظامها التعليمي أن يحيل عدة لغات، وذاكرة وطنية واضحة، وثقافة قانونية. وينبغي أن تكون إدارتها رقمية بما فيه الكفاية لتقليل فرص الفساد، وأن تكون مهنية بما فيه الكفاية لتحمل التناوب السياسي.

وينبغي أن يكون لبنان أخيراً بلداً قادراً على العيش في بيئته العربية دون أن يفقد انفتاحه في البحر الأبيض المتوسط، قادر على الحوار مع الغرب دون أن يصبح موقعه الأمامي، قادر على إقامة علاقات مع إيران دون أن تدخل في مواجهاتها، وقادرة على الحفاظ على الصداقة الدولية دون نقل سيادته.

لم يعد الميثاق اللبناني الجديد مجرد تقاسم للسلطة

The National Charter of 1943, then the Taif Agreements, sought to organize the balance between communities and institutions. منطقهم التاريخي مفهوم. ولكن القرن الحادي والعشرين يتطلب أرضية إضافية: ميثاق الغرض.

وهذا الميثاق لن يتطلب من اللبنانيين أن ينكروا خلافاتهم. وقال إنه سيطلب منهم الموافقة على ما ينبغي استبعاده من المنافسة بين المجتمعات: العدالة، والأموال، والأمن، والرقابة المالية، والإدارة المهنية، والحقوق الأساسية، والهياكل الأساسية الاستراتيجية، والمساءلة أمام القانون.

ولا ينبغي أن يركز الحل التوفيقي الوطني فقط على مسألة من يحصل على الوظيفة. It should address the question of which institutions no one has the right to own.

ربّما هذا هو أعمق الإصلاح. وما دامت جميع المؤسسات يمكن توزيعها أو تقاسمها أو أسرها، فلن يكون أي قطاع مستقلا حقا. وعلى العكس من ذلك، إذا أصبحت بعض المهام مقدسة لأنها تنتمي إلى الجميع، فإن الدولة المشتركة تبدأ في الوجود.

صيغة بسيطة لمشروع وطني

وفي نهاية المطاف، يجب أن يفهم أحد الطلبة أو المقاولين أو الموظف أو العضو أو القاضي أو المغتربين أو المسؤولين السياسيين. لا يجب أن يبدو كبرنامج حكومي يجب أن يكون مبدأ توجيهيا.

ويمكن تلخيصها على النحو التالي: يوجد لبنان لتمكين مختلف المواطنين من العيش بحرية وعلى قدم المساواة في دولة واحدة ذات سيادة، وحماية حقوقهم بدلا من ممتلكاتهم، وتحويل تنوعهم وانفتاحهم على العالم إلى رخاء ووصول.

ويمكن تلخيص مهمتها بنفس الطريقة، وهي: توفير الحماية، والتحكيم، وإقامة العدل، وضمان الحريات، وضمان السيادة، والإدارة الصادقة للموارد الجماعية، وتهيئة الظروف التي تمكن كل فرد من التقدم بقيمته.

ويمكن أن تكون رؤيته في نهاية المطاف رؤية بلد لا يحتاج فيه أحد إلى معرفة شخص ما للحصول على ما يحق له الحصول عليه؛ حيث لا يحتاج المرء إلى مجتمع يشعر بالحماية؛ وحيث لا توجد حاجة إلى مغادرة البلد لتصور مستقبل؛ وحيث لا يمكن لأي سلطة خارجية أن تتكلم بدلا من المؤسسات اللبنانية.

الاستنتاج: الانتقال من تقسيم الدولة إلى مبنى مشترك

لقد سعى لبنان منذ وقت طويل إلى تحقيق السلام في ظل ما يكتنفه من مخاوف. وأرادت كل مجموعة أن تكون قوية بما فيه الكفاية بحيث لا يهيمن عليها آخرون. وقد أتاح هذا المنطق بعض الحلول التوفيقية، ولكنه لا يمكن أن يكون رؤية دائمة.

ويجب أن تكون الخطوة التالية مختلفة: بناء دولة عادلة بما فيه الكفاية بحيث يوافق الجميع على عدم امتلاكها.

إنه تحول كبير. It involves moving from Community protection to legal protection, from rent to production, from intermediation to law, from foreign influence to sovereignty, from passive coexistence to common citizenship.

ولذلك لا يُقصد بلبنان أن يكون المكان الذي تتقاسم فيه المجتمعات المحلية الدولة. It is intended to become the state that allows communities to no longer have to fight for survival.

وقد تتضمن هذه الجملة جوهر المشروع الوطني. إنها لا تطلب من اللبنانيين أن ينسوا ما هم عليه تطلب منهم أن يقرروا ما يريدون بناءه معاً.

وقبل إصلاح المصرف المركزي، أو المصارف، أو السلطة القضائية، أو الإدارة، أو الدستور، من الضروري معرفة المشروع الذي ينبغي أن تستخدمه هذه الإصلاحات. ولعدم وجود أي سبب من الأسباب، فإنها ستظل متتالية من التدابير التقنية. مع وجود مشترك، يصبحون أدوات الثأر.

وبالتالي، فإن مشكلة لبنان قد لا تقصر فقط في تنفيذ قوانينها أو تحديث مؤسساتها. وهو أنه لم يستكمل قط تعريف عقده السياسي. لم يعد السؤال ببساطة: كيف ننقذ النظام؟ ما الذي يستحقه لبنان لإنقاذه؟?

وجوابي هو هذا: لبنان ذو السيادة لأنه ينتمي إلى الجميع، لأنه لا توجد هوية مهددة هناك، لمجرد أنه لا يوجد أحد فوق القانون، مفتوح لأنه لا يخاف من العالم، ومزدهر لأنه يحول تنوعه إلى استخبارات جماعية وليس إلى منافسة زبائن.

الليبنايس الجديدةدولة واحدة، مواطنون متساوون، هويات حرة.العدالة المستقلة، السيادة غير القابلة للتجزئة، الاقتصاد المفتوح. بلد متصل بالعالم، لكنه لم يخضع لأحد. A state that protects communities without belonging to any of them.

Bernard Raymond Jabre •