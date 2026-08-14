14 august 2006: war stops, 1701 begins

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

في الساعة 00/8 من يوم الاثنين، 14 آب/أغسطس 2006، بدأ نفاذ وقف الأعمال العدائية بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701 بين إسرائيل وحزب الله. وأنهت ثلاث وثلاثون يوما من الحرب التي دمرت جزءا من لبنان، وقتلت أكثر من ألف شخص، وشردت مئات الآلاف من الناس ودمرت الهياكل الأساسية الأساسية الأساسية الأساسية. ولكن هذا اليوم لا يبشر بالسلم بين لبنان وإسرائيل، كما أنه لا يشكل بداية لتطبيق غير متكافئ للجهاز الدولي الجديد. ومنذ الأيام القليلة الأولى، ظهرت الانتهاكات: استمرت التحليقات الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية بعد وقف إطلاق النار وأصبحت إحدى المنازعات الدائمة التي أعقبت الحرب. وبعد خمسة أيام، شجبت الأمم المتحدة عملية إسرائيلية في البقاع باعتبارها انتهاكا لوقف الأعمال القتالية.

The14 آب/أغسطس 2006لكنه لا يزال تاريخا محوريا في تاريخ لبنان المعاصر. ويفرض القرار 1701 إطارا جديدا في الجنوب: الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية، ونشر الجيش اللبناني على الحدود، وتعزيز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على نطاق واسع، ومبدأ المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق والليطاني حيث لا ينبغي وجود قوة مسلحة غير الدولة اللبنانية واليونيفيل. ومن شأن ذلك أن يساعد على تجنب حرب عامة جديدة دامت ما يقرب من 18 سنة من حجم حرب عام 2006 دون حل الأسباب الجذرية للنزاع. وسوف يحتفظ حزب الله بترسانته ويعززها، في حين ستواصل إسرائيل غاراتها الجوية على الأراضي اللبنانية لسنوات. وبالتالي، سيعمل 1701 كآلية لضبط النفس أكثر من كونه تسوية كاملة التنفيذ.

وفي 14 آب/أغسطس 2006، كانت الأسلحة صامتة في الساعة 00/8

ويدخل وقف الأعمال القتالية حيز النفاذ رسميا في الساعة 00/8 من الزمان المحلي. وبعد ثلاثة وثلاثين يوما من القصف، وقصف الصواريخ والقتال البري، كان التغيير وحشيا. وفي جزء كبير من البلد، تتوقف ضوضاء الضربات. وفي شمال إسرائيل، توقف أيضا إطلاق صواريخ حزب الله.

إن النص الذي اعتمده مجلس الأمن قبل ثلاثة أيام لا يشير إلى معاهدة سلام. ويدعو إلى وقف كامل للأعمال القتالية، بما في ذلك وقف جميع هجمات حزب الله ووقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية الهجومية. والصيغة هي نتيجة لحل وسط صعب بين الولايات المتحدة وفرنسا والحكومة اللبنانية وأعضاء مجلس الأمن الآخرين.

هذا الفارق ضروري ولا تسحب إسرائيل فورا جميع قواتها في صباح 14 آب/أغسطس. وتتوخى الآلية الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي بينما يتخذ الجيش اللبناني واليونيفيل مواقع في الجنوب. والهدف من ذلك هو تجنب فراغ عسكري بين مغادرة القوات الإسرائيلية وعودة الدولة اللبنانية.

وبالتالي، فإن وقف إطلاق النار يقطع العمليات الرئيسية، ولكنه لا يمحو فورا الوجود العسكري الإسرائيلي أو الانتهاكات التي ترافق الأيام الأولى من العملية.

تبدأ الانتهاكات الإسرائيلية فورا

ومن العناصر الأساسية لفهم القرار 1701 أن تنفيذه لا يزال غير كامل منذ البداية. وتستمر التحليقات الإسرائيلية في المجال الجوي اللبناني بعد بدء نفاذ وقف الأعمال القتالية. أصبحوا قريباً أحد الأسباب الرئيسية للاحتجاج على الأمم المتحدة.

وبالنسبة للبنان، تشكل هذه التوغلات هجوما مباشرا على سيادته. وستعتبر الأمم المتحدة هذه الانتهاكات بصفة منتظمة للقرار 1701 وستطلب إلى إسرائيل وضع حد لها. تقارير الأمين العام المتتالية عن تنفيذ النص ستستمر في تحديد هذه الأنشطة الجوية لسنوات.

إن إسرائيل تؤيد قراءة أخرى. وتتذرع سلطاتها باحتياجاتها الاستخباراتية وبضرورة رصد حزب الله، بما في ذلك تحركاته ومنشآته العسكرية ولوازمه. ولكن هذا التبرير الأمني ليس إذنا قانونيا بدخول المجال الجوي اللبناني.

ويكشف الوضع منذ البداية عن هشاشة النظام. وعلى أرض الواقع، يجب على إسرائيل أن تنسحب تدريجياً وتدع الجيش اللبناني واليونيفيل يستقران. وفي الهواء، يحتفظ الجيش الإسرائيلي بقدرة مراقبة دائمة تقريبا على لبنان.

وسيرافق هذا التناقض كامل تاريخ القرار 1701.

19 آب/أغسطس، عملية إسرائيلية في بقاع

ويظهر الأسبوع الأول بعد وقف إطلاق النار بوضوح أكبر أن الإطار الجديد لم ينفذ بسلاسة. وفي 19 آب/أغسطس 2006، وبعد خمسة أيام فقط من بدء نفاذ وقف الأعمال القتالية، كانت القوات الإسرائيلية تقوم بعملية في البقاع.

وتدعي إسرائيل أنها تريد منع نقل الأسلحة إلى حزب الله. وأثارت العملية رد فعل ثابت من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، الذي اعتبرها انتهاكا لوقف الأعمال العدائية.

والحادثة مهمة لفهم السنوات التالية. وترى إسرائيل أن إعادة تسليح حزب الله تنتهك أهداف القرار وترى ضرورة الحفاظ على حرية العمل لمنع بعض عمليات النقل. ويذكِّر لبنان والأمم المتحدة، من جانبهما، بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تحتج بهذه الشكوك في انتهاك سيادة الأراضي اللبنانية.

والمناقشة التي بدأت في آب/أغسطس 2006 ستظل دون تغيير تقريبا في السنوات التالية: يتذرع كل طرف بنواقص الآخر لتبرير أو شرح ممارساته الخاصة.

ولذلك فإن القرار لا يرسي أبدا نظاما محترما تماما. وهو يفرض إطارا قانونيا وأمنيا تصبح فيه الانتهاكات نفسها عنصرا دائما من عناصر توازن السلطة.

الحرب بدأت قبل ثلاثين يوماً

وبدأ الصراع في 12 تموز/يوليه 2006 مع عملية حزب الله بالقرب من الحدود. ويهاجم مقاتلو داعش دورية إسرائيلية. وأُلقي القبض على جنديين إسرائيليين هما إيهود غولدواسر وإلداد ريجيف. وقُتل عدة جنود إسرائيليين خلال الهجوم وما تلاه من اشتباكات.

ويعرض حزب الله العملية كوسيلة للحصول على تبادل السجناء. وهذا النوع من العمل يتوافق مع استراتيجية سبق أن استخدمتها المنظمة.

وقد غير رد الفعل الإسرائيلي على الفور نطاق النزاع. تقرر حكومة إيهود أولمرت القيام بحملة عسكرية كبرى في لبنان. لا يقتصر القصف على مواقع حزب الله القريبة من الحدود.

ويضرب الطيران الإسرائيلي مطار بيروت الدولي، والطرق، والجسور، والهياكل الأساسية للطاقة، والضواحي الجنوبية، والعديد من المواقع في الجنوب والبقاع. وفرضت إسرائيل أيضا حصارا جويا وبحريا.

يرد حزب الله بإطلاق صواريخ مكثفة على شمال إسرائيل. وتتأثر مدن مثل حيفا وناهاريا وكيريات شمونا وسليمة بشكل منتظم أو توضع في حالة تأهب. ويغادر جزء من السكان الإسرائيليين في الشمال المنطقة أو يعيش لعدة أسابيع بالقرب من الملاجئ.

وفي بضعة أيام، تتحول عملية عبر الحدود إلى حرب مفتوحة.

إسرائيل تريد تغيير التوازن بشكل دائم في الجنوب

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تحقيق عدة أهداف. فهي تريد تأمين عودة الجنود الأسرى، وإضعاف حزب الله، والحد بشكل حاد من قدرته على إطلاق الصواريخ، وتحويل الظروف الأمنية على طول الحدود.

قضية تسليح حزب الله تسبق الحرب وقد دعا قرار مجلس الأمن 1559، المتخذ في أيلول/سبتمبر 2004، إلى حل الميليشيات اللبنانية والأجنبية ونزع سلاحها. ولكن في تموز/يوليه 2006، احتفظ حزب الله بقدراته العسكرية وبتسوية كبيرة في الجنوب.

وبالنسبة لإسرائيل، يبين هجوم 12 تموز/يوليه أن الحالة التي نشأت بعد انسحابها من لبنان في أيار/مايو 2000 لا تجلب لها الأمن المتوقع. ولذلك يجب أن تفرض الحملة العسكرية حقيقة جديدة.

فالزعماء الإسرائيليون يركزون في المقام الأول تركيزا قويا على الطاقة الجوية. الإضرابات تدمر جزءًا من بنية (هزبولا) وتتسبب في أضرار كبيرة، لكنهم لا يوقفون إطلاق الصواريخ.

ثم تصبح الحرب البرية أكثر أهمية. ودخل الجيش الإسرائيلي عدة أجزاء من الجنوب وواجه مقاتلي حزب الله في مواقع تأهب للدفاع.

وأصبح مارون الراس، وبنت جبيل، وعيتا الشعب، ومناطق أخرى أماكن قتال مكثف.

حزب الله لا يزال قادرا على القتال حتى اليوم الأخير

قدرة حزب الله على مواصلة إطلاق الصواريخ والقتال الأرضي حتى عشية وقف إطلاق النار أصبحت أحد العناصر الرئيسية في التفسير السياسي للنزاع.

وتعاني المنظمة من خسائر عسكرية، ويتأثر جزء من بنيتها الأساسية. ولكن إسرائيل فشلت في تدميره. ويواصل حزب الله القتال على الرغم من ثلاثة وثلاثين يوما من الضربات ويحتفظ بقدرته على إطلاق قذائف على الأراضي الإسرائيلية.

هذا النجاة يوفر لحسن نصر الله أساس قصة انتصاره وبالنسبة لهزبولا، فإن مقاومة جيش له تفوق تكنولوجي وجوي هائل هو بالفعل نجاح استراتيجي.

المنطق ليس انتصار عسكري تقليدي إن حزب الله لا يغزو الأراضي الإسرائيلية ولا يطرد جميع القوات المتعارضة بمفردها. ولكنه يمنع إسرائيل من تحقيق العديد من أهدافها الأولية.

لم يتم إطلاق سراح الجنديين الأسيرين بالقوة. ولا تتوقف حرائق الصواريخ حتى الاتفاق الدبلوماسي. ولم يتم القضاء على المنظمة واستبقاء جهازها السياسي والعسكري بعد الحرب.

هذا ما سيتحوله (حسان نصر الله) إلى نصر كبير.

انتصار كبير متنازع عليه في لبنان

وهذا التعبير مطلوب بسرعة في بلاغ حزب الله. ويصبح أحد أركان ذكرى الحرب بين مؤيدي المنظمة وحلفائها.

ولكن هذه القراءة تسبب الجدل في لبنان. خصوم حزب الله يؤكدون التكلفة البشرية والمادية الهائلة للصراع وهي تحد بصفة رئيسية من حق منظمة مسلحة في إجراء عملية يمكن أن تقود البلد كله إلى حرب دون قرار مسبق من الحكومة.

وتتسم هذه المسألة ببعد قوي للغاية بعد انتهاء الصراع. النقاش لم يعد يركز فقط على أداء حزب الله العسكري ضد إسرائيل. وهو يتعلق بمبدأ الحرب والسلام ذاته: من الذي ينبغي أن يكون قادرا على اتخاذ قرار بإشراك لبنان في مواجهة؟?

بالنسبة للمدافعين عن حزب الله، لا يزال وجود « المقاومة » مبررًا بالتهديد الإسرائيلي وحدود الجيش اللبناني. وهي ترى أن الحرب أثبتت فعالية المنظمة كرادع.

وعلى العكس من ذلك، فإن النزاع، بالنسبة لمعارضيه، يثبت خطر وجود نظام يمكن فيه لقوة عسكرية مستقلة أن تتخذ قرارا استراتيجيا تؤثر عواقبه على جميع اللبنانيين.

هذا الكسور لا يختفي في 14 أغسطس انها تزداد قوة.

أكثر من 000 1 قتيل في لبنان

إن التكاليف البشرية هي أثقل تكاليف الحرب. وتشير تقييمات ما بعد الصراع إلى أكثر من 100 1 حالة وفاة في لبنان. وشملت الأرقام الرسمية للأمم المتحدة 187 1 حالة وفاة وأكثر من 000 4 إصابة في نهاية آب/أغسطس 2006.

نسبة كبيرة من الضحايا هم من المدنيين. وقد أصبحت عدة تفجيرات رمزا للعنف الذي وقع في الصراع وإثارة ردود فعل دولية قوية.

وفي 30 تموز/يوليه، أدى قصف كانا إلى مقتل عشرات اللاجئين في مبنى، من بينهم العديد من الأطفال. وتسبب هذا الحدث في موجة صدمة دولية وزاد الضغط الدبلوماسي من أجل الحصول على وقف لإطلاق النار.

وتطالب إسرائيل أثناء الحرب باستهداف حزب الله والهياكل الأساسية التي تستخدمها المنظمة. غير أن السلطات اللبنانية والعديد من المنظمات الدولية تندد بمدى الخسائر البشرية وتدمير المدنيين.

وتؤثر الحرب بصفة خاصة على الجنوب، وعلى الضواحي الجنوبية في بيروت والبقاع، ولكن الآثار الاقتصادية والاجتماعية تتعلق بالبلد بأكمله.

قرابة مليون مشرد

ويمثل السفر تدبيرا آخر من مقياس الكارثة. وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من مليون لبناني أجبروا على مغادرة منازلهم خلال النزاع.

ويلجأ مئات الآلاف من الناس إلى مناطق أخرى من البلد. وتعمل المدارس والمباني العامة والشقق الخاصة والجمعيات كإقامة مؤقتة. يغادر لبنانيون آخرون الأراضي عبر سوريا أو من خلال عمليات إجلاء منظمة.

وبالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه بضعة ملايين نسمة، فإن هذه النسبة كبيرة.

وفرغ الجنوب جزئيا من سكانه أثناء القتال. وهرب السكان من القنابل، ولكن الطرق نفسها أصبحت خطرة. تبقى بعض القرى معزولة لعدة أيام.

وفي 14 آب/أغسطس، تنعكس هذه الظاهرة على الفور تقريبا.

وبمجرد إعلان وقف إطلاق النار، استعاد عشرات الآلاف من المشردين داخليا الطريق. والمحور الرئيسي نحو الجنوب مليء بالمركبات. والعديد من الأسر لا تزال لا تعرف ما إذا كانت منازلها لا تزال موجودة.

هذه العودة الهائلة تصبح واحدة من أقوى صور اليوم.

القرى المدمرة والتعمير الهائل

ويكتشف السكان أرضاً شديدة الضرر. ويجري تدمير المباني في ضواحي بيروت الجنوبية. وهناك عدة قرى في الجنوب تعرضت لقصف شديد. الطرق والجسور مغلقة.

كما تأثرت الهياكل الأساسية الكهربائية وشبكات الاتصالات والعديد من المرافق الاقتصادية. وقد شل الحصار الإسرائيلي بعض التجارة الخارجية لعدة أسابيع.

وتختلف تقديرات التكاليف الاقتصادية حسب الأساليب المستخدمة. وتبلغ الأضرار المباشرة وغير المباشرة عدة بلايين من الدولارات.

وبالتالي، يصبح التعمير على الفور مسألة سياسية. ويجب على الدولة اللبنانية إصلاح الهياكل الأساسية ودعم الأسر المتضررة. وفي الوقت نفسه، يحشد حزب الله شبكته الاجتماعية والمالية الخاصة للتعويض السريع لبعض السكان الذين دمرت منازلهم.

ويسهم هذا التدخل في المعركة السياسية التي أعقبت الحرب. ويريد حزب الله أن يثبت أنه ليس قادر على القتال فحسب، بل أيضا على معالجة الآثار الاجتماعية للنزاع في مناطق نفوذه.

القنابل العنقودية تطيل الحرب بعد 14 آب/أغسطس

وقف إطلاق النار لا يعني أن الناس يمكن أن يعودوا في أي مكان دون خطر. وهناك كمية كبيرة من الذخائر غير المنفجرة لا تزال مبعثرة في المناطق المفخخة.

وقد أصبحت مسألة الذخائر العنقودية خطيرة بشكل خاص. والكثير من الذخائر الصغيرة لا تنفجر أثناء التفرق، ولا تزال في الحقول أو الحدائق أو الطرق أو بالقرب من المنازل.

الخطر يؤثر بشكل مباشر على المدنيين العائدين. ويقتل الناس أو يصابون بعد انتهاء الأعمال القتالية الرسمية عن طريق التعامل مع الذخائر غير المنفجرة أو الاقتراب منها.

وتحتاج أفرقة إزالة الألغام إلى العمل على أسطح كبيرة. تؤثر المشكلة أيضًا على الزراعة، حيث يصبح الوصول إلى بعض الأراضي مستحيلًا أو خطيرًا.

وهكذا، حتى عندما توقف القصف في الساعة 00/8، ظلت الحرب تنتج خسائر.

وهذا الواقع يذكرنا بأن وقف إطلاق النار يشكل حدودا قانونية وعسكرية، ولكنه لا يزيل فورا النتائج المادية للأيام الثلاثة والثلاثين السابقة.

اعتمد القرار 1701 في 11 آب/أغسطس

وكان وقف الأعمال العدائية نتيجة لعدة أسابيع من المفاوضات الدبلوماسية الصعبة. واتخذ مجلس الأمن أخيرا القرار 1701 بالإجماع يوم الجمعة، 11 آب/أغسطس 2006.

وتضطلع فرنسا والولايات المتحدة بدور رئيسي في تشكيل الحل التوفيقي. الاختلافات مهمة. وتؤيد واشنطن بقوة إسرائيل وترغب في تجنب وقف إطلاق النار الذي من شأنه ببساطة أن يعيد الحالة إلى الوضع الراهن. تصر باريس على السيادة اللبنانية وعلى ضرورة التوصل إلى نص مقبول من حكومة فؤاد السنيورة.

وتثير الصيغة الأولى تحفظات كبيرة في بيروت. وعلى وجه الخصوص، يرفض لبنان أي حل من شأنه أن يعطي انطباعا بتأييد الاحتلال الإسرائيلي المطول.

ويجمع النص النهائي بين عدة عناصر. يجب أن يوقف حزب الله هجماته ويجب على إسرائيل أن توقف عملياتها العسكرية الهجومية. ويجب أن ينشر الجيش اللبناني واليونيفيل في الجنوب. ويجب على إسرائيل أن تسحب قواتها بالتوازي مع هذا الانتشار.

وينص القرار أيضا على زيادة كبيرة في قوام القوة.

عودة الجيش اللبناني جنوبا

وأحد أهم التغييرات في اللائحة يتعلق بالجيش اللبناني. وقبل الحرب، لا يزال وجودها في جنوب الليطاني محدودا مقارنة بترتيب ما بعد آب/أغسطس 2006.

قررت الحكومة نشر حوالي 15000 جندي في الجنوب. وينبغي لهذه الحركة أن تمكّن الدولة من إعادة تأكيد سلطتها على منطقة كان فيها حزب الله منذ زمن طويل مستوطنة عسكرية واجتماعية بالغة الأهمية.

ويبدأ الانتشار بعد وقف إطلاق النار ويرافق الانسحاب الإسرائيلي. ولأول مرة منذ عدة عقود، اتخذ الجيش اللبناني موقفا واسع النطاق إلى مناطق قريبة من الخط الأزرق.

والمغزى السياسي هام. ويستند القرار إلى مبدأ أن الدولة اللبنانية يجب أن تمارس سلطتها على جميع أراضيها.

غير أنه ينشأ غموض على الفور: فنشر الجيش لا يقترن بنزع سلاح حزب الله بالقوة.

ومن ثم تعود الدولة مادياً إلى الجنوب دون أن تحصل فوراً على احتكار فعال للقوة المسلحة.

وسيصبح هذا التناقض أحد المشاكل الرئيسية لتطبيق القرار 1701.

وتتغير القوة بشكل كبير

إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان موجودة منذ عام 1978. وقبل حرب عام 2006، كان هناك نحو 000 2 جندي. ويأذن القرار 1701 بزيادة قوامها 000 15 فرد عسكري.

ويؤدي هذا التحول إلى تغيير جذري في دوره. ويجب على اليونيفيل الآن أن ترافق نشر الجيش اللبناني، وأن ترصد وقف الأعمال القتالية وتساعد على الحفاظ على بيئة آمنة في الجنوب.

وتنضم وحدات أوروبية كبيرة إلى البعثة. وتقوم إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبلدان أخرى بتعزيز وجودها. وبذلك أصبحت اليونيفيل إحدى عمليات الأمم المتحدة الرئيسية لحفظ السلام.

غير أن ولايتها لا تزال محدودة. لا يتم تحويلها إلى قوة مكلفة بشن حرب ضد حزب الله أو تفتيش الأراضي بشكل منهجي بحثًا عن أسلحته.

وهو يعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني وفي نطاق السلطات المنصوص عليها في القرار.

وسيكون هذا التمييز مصدرا منتظما للنقد الإسرائيلي. وستلوم إسرائيل اليونيفيل على عدم منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية. وتذكر الأمم المتحدة أن البعثة ليس لها طبيعة ولا ولاية قوة احتلال يمكنها أن تتصرف بشكل مستقل عن السلطات اللبنانية.

منطقة ليتاني الجنوبية تصبح منطقة أمنية خاصة

ويتعلق أحد أكثر أحكام القرار المذكورة بالحيز بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.

وينص النص على أنه لا يوجد أي أفراد مسلحين أو أسلحة أو معدات عسكرية غير أفراد الحكومة اللبنانية واليونيفيل.

(ليتاني) لا يصبح حدوداً سياسية وهو يقع تماما داخل لبنان. ولكنه يصبح الحدود الشمالية لحيز خاضع لشرط أمني معين.

وهذا الحكم مركزي لأنه يستهدف مباشرة الوجود العسكري لحزب الله في الجنوب.

وتشرح أيضاً سبب ظهور مصطلح « ليتاني » في مناقشات بعد تشرين الأول/أكتوبر 2023. المطالب بانسحاب مقاتلي حزب الله والبنية التحتية العسكرية شمال النهر لم تولد مع الحرب الجديدة. وهي تستند إلى الإطار المعتمد في عام 2006.

وبالمثل، فإن الإشارات الحالية إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ونشر القوات المسلحة اللبنانية تبعث على التفاؤل تقريبا بالهيكل الذي بني قبل 18 عاما.

تصبح التحليقات الإسرائيلية انتهاكا دائما

وكثيرا ما يكون البعد الآخر للقرار أقل بروزا في المناقشات السياسية: فاحترام السيادة اللبنانية يتعلق أيضا بإسرائيل.

وفي الأسابيع والأشهر التي أعقبت وقف إطلاق النار، تواصل الطائرات الإسرائيلية الطيران بانتظام فوق لبنان. وتخترق الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار المجال الجوي الوطني، وأحيانا في أعماق الإقليم.

واحتجت بيروت على الأمم المتحدة. وقد ذكّرت اليونيفيل والأمين العام للأمم المتحدة مرارا بأنها انتهاكات للسيادة اللبنانية وللقرار.

هذه الرحلات ليست استثنائية وهي تصبح سمة هيكلية لفترة ما بعد عام 2006.

لسنوات، وثّقت التقارير الدولية عن تنفيذ القرار 1701 انتهاكات إسرائيلية جوية. وتواصل إسرائيل تبرير هذه البعثات بضرورة رصد ترسانة حزب الله ونقل الأسلحة.

ولذلك، فإن المشكلة تكمن في صميم الخطة منذ البداية: إذ تتهم إسرائيل حزب الله بانتهاك القرار عن طريق الحفاظ على الأسلحة وتعزيز قدراتها، في حين يتهم لبنان إسرائيل بانتهاك النص نفسه من خلال غاراتها الجوية وغيرها من انتهاكات سيادتها.

الانسحاب الإسرائيلي لا يزال تدريجيا

ولم يغادر الجيش الإسرائيلي لبنان بالكامل في 14 آب/أغسطس. ويرتبط انسحابها بالوصول التدريجي للجيش اللبناني واليونيفيل إلى المناطق التي تم إخلاؤها.

هذه المنظمة تستغرق عدة أسابيع وتعمل اليونيفيل كوسيط بين القوات المسلحة اللبنانية والإسرائيلية من أجل تجنب الاتصالات المباشرة التي يمكن أن تؤدي إلى حوادث أخرى.

وانتهى انسحاب معظم القوات الإسرائيلية في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2006.

لكن التقاضي يبقى مفتوحاً. وعلى وجه الخصوص، لا تزال مسألة مزارع شبعا دون حل. ويطالب لبنان هذه المنطقة التي تحتلها إسرائيل، بينما ألحقتها الأمم المتحدة تاريخيا بالجولان السوري المحتل.

ولا تزال نقاط أخرى على طول الخط الأزرق متنازع عليها أو تخضع لتحفظات لبنانية.

ولذلك فإن القرار لا ينشئ حدودا نهائية بين دولتين من دول صنع السلام. وينظم خط انسحاب وآلية للحد من مخاطر المواجهة.

القرار 1701 لا ينزع سلاح حزب الله

المشكلة الأطول هي أسلحة حزب الله ويشير القرار إلى مبادئ النصوص السابقة التي تدعو إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان وإلى الممارسة الحصرية لسلطة الدولة.

كما أنه يؤكد على هدف لبنان حيث لا يمكن وجود أسلحة ولا سلطة دون موافقة الحكومة.

ولكن لا توجد آلية عسكرية لنزع سلاح حزب الله فورا.

واليونيفيل ليست مكلفة بإطلاق عملية ضد المنظمة. وليس الجيش اللبناني مسؤولا عن مواجهته لسحب أسلحته.

وفي السياق السياسي لعام 2006، كان من شأن هذه المواجهة أن تعرض البلد، على أي حال، لخطر كبير من النزاع الداخلي.

والنتيجة هي تطبيق جزئي. أسلحة (هيزبولا) المرئية تختفي إلى حد كبير من بعض المناطق القريبة من الحدود لكن المنظمة تحتفظ بجهازها العسكري ومخزوناتها.

وعلى مر السنين، يعيد بناء ترسانته ويزيده بدرجة كبيرة.

وترى إسرائيل أن إعادة التسلح هي الانتهاك الرئيسي

وبالنسبة لإسرائيل، هذا دليل على أن نظام عام 2006 لم يؤد وظيفته الأساسية.

ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن إيران وسوريا قد سمحتا للحزب الله بتلقي القذائف والصواريخ والمعدات بكميات متزايدة.

وتقوم المنظمة أيضا بتطوير قدراتها العسكرية في مجالات أخرى: القذائف الدقيقة، والطائرات بدون طيار، والنظم المضادة للدبابات، والاتصالات، والهياكل الجوفية.

ومن ثم، تعتقد إسرائيل أن 1701 تفرغ تدريجيا من مضمونها المتعلق بنزع السلاح ونزع السلاح في الجنوب.

ولا تستند هذه القراءة إلى ملاحظة أن جهازاً عسكرياً غير تابع للدولة يُحتفظ به. لكنه لا يزيل التزامات إسرائيل.

وهذا ما يشير إليه لبنان بصورة منتظمة: لا يمكن لأي طرف أن يطالب بالتطبيق الكامل للأحكام التي تستهدف معارضه، مع النظر في تلك المتعلقة بالسيادة اللبنانية على أنها أحكام اختيارية.

وهكذا أصبح الجدل الذي أُثير على عام 1701 معركة دائمة بشأن عدم تماثل الالتزامات.

إن إسرائيل تعتبر الحرب فشلا استراتيجيا

وفي غضون أيام من وقف إطلاق النار، أصبحت المناقشة الإسرائيلية سريعة الوطأة. وقد بدأت الحرب بأهداف طموحة، ولكن الكثير منها لم يتحقق.

ولم يعد الجيش الجنديين المعتقلين. ويواصل حزب الله إطلاق الصواريخ حتى نهاية الصراع. وبقيت قيادته مسلحة.

وتشمل النزعة الجزائية أيضا إعداد القوات البرية، وارتجال بعض العمليات، والتنسيق بين الحكومة والموظفين.

واستقال رئيس الأركان دان هالوتز في نهاية المطاف في كانون الثاني/يناير 2007.

ونشرت لجنة وينوغراد، التي أنشئت للتحقيق في سير الحرب، تقريرا بالغ الأهمية بعد بضعة أشهر عن العملية المؤدية إلى التدخل وكيفية تحديد الأهداف.

كما أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع أمير بيرتز معرضان للخطر.

ولا تعتبر إسرائيل رسميا أنها هُزمت بالمعنى العسكري. ولكن الحرب تدمر صورة حملة سريعة حققت الأهداف المعلنة.

لجنة وينوغراد تعطل الأخطاء

ويعطي عمل لجنة وينوغراد بعدا مؤسسيا للاعتقاد الذاتي الإسرائيلي. وينتقد تقريرها المؤقت لعام 2007، في جملة أمور، كيف قرر السياسيون الدخول في حرب واسعة النطاق دون تحقيق أهداف واضحة بما فيه الكفاية أو وضع استراتيجية متسقة لتحقيقها.

ونوقش أيضا سير العمليات الأرضية. ويناقش المجتمع الإسرائيلي على نطاق واسع أوجه الضعف في مجالات التدريب واللوجستيات والتجهيز الاحتياطي والقيادة.

ثم يستخلص الجيش دروسا كثيرة من المواجهة.

وشهدت السنوات التالية تحسنا في الاستعداد الأرضي، وتطورا في مجال الدفاع عن القذائف، وتركيزا أكبر بكثير على قدرات حزب الله.

وهكذا فإن الحرب التي تتحول إليها المنظمة اللبنانية إلى انتصار سياسي تصبح مختبرا للإصلاح العسكري لإسرائيل.

وتسهم هذه الدينامية أيضا في الهدوء النسبي للسنوات التالية: فقد اكتشف الجانبان في عام 2006 تكلفة حرب عامة ويستعدان للحرب التالية، بينما يسعىان إلى تجنبها لفترة طويلة.

لم يعد الجنود المقبوض عليهم إلا في عام 2008

لا يزال مصير إيهود غولدفاسر وإلداد ريغيف دون حل بعد 14 أغسطس. وكان تحريرهم أحد الأهداف الرئيسية التي حددتها إسرائيل في بداية الحرب.

ويتناول القرار 1701 مسألة الجنود المقبوض عليهم، ولكنه لا يتسبب في استسلامهم الفوري.

وبعد عامين تقريبا، في تموز/يوليه 2008، سمح تبادل السجناء بإعادة رفاتهم إلى إسرائيل.

وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح سمير القنطار وعدة سجناء آخرين وأعادت جثث المقاتلين.

وهذه النتيجة تعزز القراءات العدائية للحرب.

وبالنسبة لإسرائيل، تؤكد أن ثلاثة وثلاثين يوما من العمليات العسكرية لم تحقق أحد الأهداف الرئيسية المعلنة في تموز/يوليه 2006.

وبالنسبة لهزبولا، فإنه يسمح بتقديم القبض الأولي على السجناء المطلوبين في نهاية المطاف.

غير أن الثمن الذي دفعه لبنان في الفترة من 12 تموز/يوليه إلى 14 آب/أغسطس لا يزال غير متصل بالعملية الأولية.

آب/أغسطس 14 يفتح لفترة طويلة بدون حرب عامة

وعلى الرغم من جميع انتهاكات القرار والتوترات المتكررة، لا تزال هناك حقيقة واحدة: فمن صيف عام 2006 حتى خريف عام 2023، لا تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حربا عامة جديدة مماثلة لحرب تموز/يوليه.

ووقعت حوادث خطيرة. ويُقتل الجنود، ويُطلق عليهم النار، وتُنفذ العمليات، وتتواصل الانتهاكات الجوية الإسرائيلية. في الوقت نفسه، يقوم حزب الله بتطوير ترسانة على عكس ترسانة عام 2006.

غير أن آلية الردع، ووجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والجيش اللبناني، والخوف المتبادل من عواقب الحرب الجديدة، تساعد على منع التصعيد التام لمدة 18 عاما تقريبا.

ولذلك يجب أن نتحدث عن الاستقرار النسبي بدلا من التنفيذ الناجح للقرار.

والفرق أساسي. يتجنب الجهاز الحرب بشكل دائم، لكنه لا يحل الأسباب التي من المحتمل أن تثيرها.

ولا تزال الحدود مستقرة إلى حد ما بسبب نزاع لم يُحل بعد.

يصبح نظام إدارة النزاعات

ولعل هذه هي أفضل طريقة لفهم النص المعتمد في آب/أغسطس 2006. إن القرار 1701 لا يبني سلاما دائما بين لبنان وإسرائيل.

إنه لا ينزع سلاح حزب الله. وهي لا تحل جميع المنازعات الإقليمية. وهي لا تمنع إسرائيل من مواصلة تحليقها. وهي لا تضع حداً لاتهامات نقل الأسلحة من سوريا.

ومن ناحية أخرى، فإنه ينشئ آليات ملموسة.

الجيش اللبناني موجود في الجنوب ولليونيفيل الآلاف من القوات. وتستخدم قنوات الاتصال لمعالجة بعض الحوادث. الخط الأزرق تحت المراقبة ويدرك الطرفان الحدود التي قد يتسبب بها العبور في تصعيد.

ومن ثم، يمكن للنظام أن يعمل حتى في حالة عدم احترامه احتراماً تاماً.

وقد أسفر هذا التناقض، على مدى 18 عاما تقريبا، عن نتيجة متناقضة: فقد أُبلغ عن العديد من الانتهاكات، ولكنها لم تسفر عن حرب عامة جديدة.

تشرين الأول/أكتوبر 2023

بدأ هذا الأمر ينهار بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وهجوم حماس على إسرائيل وفي اليوم التالي، فتح حزب الله جبهة من لبنان قُدمت كدعم لغزة.

وتستأنف الاشتباكات على طول الحدود. وقد احتوت في البداية نسبيا، وهي تزيد تدريجيا من شدتها.

وتضرب إسرائيل مواقع حزب الله وكوادره. المنظمة تطلق الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار. ويغادر عشرات الآلاف من السكان المناطق الحدودية على الجانبين.

مفهوم « واجهة الدعم » لم يعد مطابقاً للاستقرار النسبي للسنوات السابقة.

ومع تقدم التصعيد، فإن المفردات الدبلوماسية لعام 2006 تظهر بشكل سليم تقريبا.

وركزت المناقشات مرة أخرى على الليطاني، ووجود الجيش اللبناني، ودور اليونيفيل، وأسلحة حزب الله، والخط الأزرق، وضرورة إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية.

وبعد مرور ثمانية عشر عاما على اتخاذ القرار 1701 يظل المرجع الدولي المتاح.

وتقع نفس الالتزامات في صميم المناقشة

وتبين الفترة التي تلي عام 2023 قبل كل شيء أن التطبيق الانتقائي للقرار لا يمكن أن يوفر استقرارا دائما.

وتشدد إسرائيل على عدم وجود قوات مسلحة من حزب الله جنوب نهر الليطاني وعلى ضرورة ضمان أمن مجتمعاتها الحدودية.

ويصر لبنان على سلامته الإقليمية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ووقف انتهاكات المجال الجوي والسيادة.

ويسعى الشركاء الدوليون إلى تعزيز الجيش اللبناني والحفاظ على دور اليونيفيل.

وهذه هي بالضبط تقريبا البارامترات المحددة في آب/أغسطس 2006.

ولا تزال مسألة الأسلحة غير الحكومية مسألة مركزية. ولكن التزامات إسرائيل لا يمكن فصلها عن هذا الجانب إذا كان الهدف هو التنفيذ الكامل للنص.

وهذا أحد أهم الدروس في تاريخ 1701: إذ لا يمكن تخفيض تطبيقه إلى جزء واحد من أحكامه.

انتهك قرار ولم يستبدل أبدا

إن طول القرار نفسه مفارقة. وقد انتُهكت مراراً وتكراراً، وفسرتها على نحو مختلف الأطراف، وطبقت جزئياً فقط. ومع ذلك، لم يعد هناك هيكل دولي مستدام يحل محله.

وكل أزمة جديدة تعيد الدبلوماسيين إلى نفس الوثيقة.

والسبب يكمن في هيكل النص. 1701 تجمع في إطار واحد معظم العناصر اللازمة لتحقيق الاستقرار في الجنوب: السيادة اللبنانية، والانسحاب الإسرائيلي، وسلطة الدولة، ووجود الجيش، وتعزيز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وغياب الأسلحة غير المأذون بها.

إن مشكلته لا تكمن إلى حد كبير في عدم وجود مبادئ من قبيل عدم قدرة الأطراف والمجتمع الدولي على تطبيقها في آن واحد.

وقد نددت إسرائيل منذ سنوات بإعادة تحطيم حزب الله بينما تواصل انتهاكاتها الجوية. ندد حزب الله بالانتهاكات الإسرائيلية مع الاحتفاظ بترسانة خارج الاحتكار العسكري للدولة.

ولذلك، فإن الاستقرار لا يستند إلى احترام النص إلا إلى الردع المتبادل وإلى إرادة الأطراف في تجنب حرب شاملة.

14 آب/أغسطس 2006 لا يزال تاريخ التأسيس

وفي الساعة 00/8 من يوم 14 آب/أغسطس، أجاز لبنان حربا مفتوحة لوقف إطلاق النار في غضون دقائق، ولم يكن أحد صلبا بعد. الناس المشردين بدأوا بالعودة ولا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في بعض المناطق. ويستعد الجيش اللبناني نشره. واليونيفيل على وشك تغيير جدولها.

ويكتشف البلد تدريجيا مدى التدمير.

وفي الأيام التالية، تظهر بالفعل حدود النظام الجديد. وتستمر التحليقات الإسرائيلية. وأجريت عملية إسرائيلية في البقاع في 19 آب/أغسطس. ولا تزال مسألة أسلحة حزب الله بدون حل. وقد بدأت الاختلافات حول معنى الحرب في تقسيم الحياة السياسية اللبنانية بشكل عميق.

ومع ذلك فإن الهيكل الذي أُنشئ في ذلك الوقت سينجو من كل هذه التناقضات.

وسيظل الجيش اللبناني لاعبا دائما في الجنوب. وستحافظ القوة على وجود هام هناك. سيصبح الليطاني المرجع الجغرافي المركزي لجميع المناقشات حول الوضع العسكري لحزب الله. وستواصل إسرائيل ولبنان اتهام كل منهما الآخر بانتهاكات القرار.

The14 آب/أغسطس 2006هذا ليس اليوم الذي تنتهي فيه حرب يوليو وهذا هو اليوم الذي يبدأ فيه النظام الذي سينظم منذ ما يقرب من عقدين المواجهة بين إسرائيل وحزب الله دون التوصل إلى حل.

وبعد مرور عشرين عاما، ظلت المسألة مفتوحة تقريبا مثل مسألة صيف عام 2006: هل يمكن تحويل وقف الأعمال العدائية إلى نظام دائم إذا لم تنفذ الالتزامات المتعلقة بأسلحة حزب الله وسلطة الدولة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي واحترام سيادة لبنان معا؟ وحول هذه المعادلة، التي كانت موجودة بالفعل من أول تحليقات إسرائيلية في أعقاب وقف إطلاق النار، لا يزال المستقبل الأمني لجنوب لبنان قائما.