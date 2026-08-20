BEYROTH WESTPHALIA

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

الميثاق التأسيسي الذي لا يمكن للبنان أن يصمد بدونه

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وهناك أوقات في تاريخ الشعوب لم يعد فيها الدستور كافيا. من اللحظات التي يتعين علينا فيها أن ننتقل من الدستور إلى أكثر المسائل بدائية لأي مجتمع سياسي: هل نتفق حقا على العيش معا، على قدم المساواة مع الكرامة والحقوق، حتى وإن لم نتشاطر نفس الإيمان، نفس مفهوم الرب، ولا بالضرورة نفس الوزن الديمغرافي؟?

وقد واجهت أوروبا هذه المسألة بعد أكثر من قرن من الحروب الدينية. ومن المؤكد أن معاهدات ويستفاليا لعام 1648 لم تخترع الديمقراطية الحديثة أو ترسي المساواة الدينية كما نتصورها اليوم. إلا أنها نقطة تحول أساسية: فالتنوع الطائفي لم يعد يمكن تسويته إلى أجل غير مسمى بالحرب أو التحويل القسري أو الاستبعاد أو القضاء السياسي على الآخر. وكان على الكاثوليك واللوثريين والإصلاح أن يجدوا مكانهم في نظام قانوني وسياسي أكثر استقرارا. وفي نفس الحركة، عززت تدريجيا نظاما للدول ذات السيادة التي لم يعد وجودها يعتمد على الوحدة الدينية المطلقة.

وهكذا فإن ويستفاليا أكثر بكثير من سلام بين المتحاربين. وشاركت في التحول العميق للنظام السياسي الأوروبي من خلال جعل الحق وسيلة لاحتواء الحرب الدينية وفتح الطريق أمام الدولة الحديثة.

ومثل هذه اللحظة التأسيسية لم تحدث قط بين الإسلام والمسيحية في الفضاء السياسي في الشرق الأوسط.

وفي رأيي تحديدا، تكمن المشكلة الأصلية للبنان.

وقد قام لبنان ببناء دساتير ومؤسسات وموازين مجتمعية وميثاقات وتنازلات دون أن يكون قد سبق أن كرس المبدأ القائل بأنه ينبغي أن يكون كل شيء آخر ممكنا: فلا يمكن لأي غالبية ديموغرافية، حاضرا أو آجلا، أن تلغي أو تخفض أو تُخضع الحقوق السياسية الأساسية لطائفة من الأقليات.

A Constitution may allocate seats. يمكنه إجراء الانتخابات. It may define the powers of the President of the Republic, the Government or the Parliament. ويمكنها إعلان المساواة بين المواطنين.

غير أنه لا يكفي أن يظل الخوف من الوجود وراءه: أي أن رؤية العدد يصبح مصدرا للشرعية السياسية وحدها، وأن الأغلبية الديموغرافية الدائمة تستخدم معظمها للتشكيك في الوجود السياسي لمن أصبحوا أقل.

وفي مثل هذه الحالة، تنتهي الديمقراطية نفسها بالقلق.

فالديمقراطية لا يمكن تخفيضها إلى السلطة الحسابية البسيطة للأغلبية عندما تصبح هذه الأغلبية دائمة، وقد لا تكون الأقلية، دائمة جدا، قادرة على عكس توازن القوى بصورة ديمقراطية.

ولذلك يجب أن نضيف إلى الديمقراطية مبدأ أعلى: مبدأ عدم الهيمنة.

وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالجماعة السياسية أو الدينية أو الثقافية أو هويتها، ينبغي ألا تكون الأغلبية قادرة على قمع الحقوق الأساسية للأقليات.

وخلافاً لذلك، لا يكون الاقتراع أداة للحرية ويمكن أن يصبح أداة للهيمنة.

هنا تبدأ المشكلة اللبنانية.

A community that believes that its survival depends on its demographic weight will necessarily look elsewhere for guarantees that it does not find in the state. وسيسعى إلى قوة وقائية، أو راعي إقليمي، أو تحالف دولي، أو قوة عسكرية، أو توازن في القوات للتعويض عن ضعفها الداخلي.

وهكذا تضعف سيادة لبنان.

وفي نهاية المطاف، استورد كل مجتمع يلتمس أمنه خارج لبنان صراعات العالم الخارجي إلى لبنان. ثم يمتد التنافس بين الشمس والشيعة، والمواجهات بين السلطات الإقليمية، والصراع بين إسرائيل وخصائصها، والتوترات بين الغرب والشرق الأوسط، داخل الأراضي اللبنانية.

فالحروب الإقليمية تصبح حروبنا لأن المخاوف الإقليمية تلبي مخاوفنا.

ولذلك فإن المشكلة اللبنانية ليست مجرد مشكلة دستورية.

إنها سابقة للدستور.

وقبل بناء المنزل، يجب أن نرسي الأسس التي يمكن أن تقف عليها.

وهذا هو بالتحديد سبب اتفاقية بيروت الإسلامية – المسيحية التي يمكن أن تسمى رمزيا بيروت ويستفاليا.

ومبدأها سيكون بسيطا وثوريا على حد سواء: ففي أي دولة متعددة الأديان تنضم إلى هذه الاتفاقية، لا تتوقف الحقوق السياسية الأساسية للفرد أبدا على عدد الأشخاص المنتمين إلى دينه أو مجتمعه.

وأن المجتمع يمثل 50 في المائة أو 30 في المائة أو 10 في المائة أو 5 في المائة أو 1 في المائة من السكان لا ينبغي أن يغير الكرامة السياسية لأعضائه.

لا يوجد رجل لديه حقوق أكثر لأن مجتمعه أصبح الأغلبية.

لا رجل لديه حقوق أقل لأن نفسه أصبح أقلية.

ولكن هذه الاتفاقية ينبغي أن تمضي قدما.

It should protect both the individual against his community and communities against a dominant majority.

ويجب أن يكون كل شخص مواطناً كاملاً، حراً في أن يؤمن، وأن يغير المعتقد، وألا يؤمن، وأن يعبر عن الحياة السياسية وأن يشارك فيها دون أن يكون مقتصراً على انتماءه الديني.

ولكن عندما يؤثر أي قرار تأثيرا مباشرا على وجود مجتمع كامل سياسيا أو دينيا أو ثقافيا أو تعليميا، يجب أن تمنع الضمانات المؤسسية الأغلبية من مجرد البت في اختفائها السياسي.

وهكذا يمكن أن يصاغ التوازن الأساسي: لا طغيان المجتمعات المحلية على الفرد ولا الطغيان في الأغلبية على المجتمعات المحلية.

ومن ثم فإن هذه الاتفاقية لن تهدف إلى تجميد الاعتراف إلى الأبد.

إنه العكس تماماً.

وتستمر النزعة المهنية لأن المجتمعات المحلية خائفة.

وهي تتمسك بالحصص، والوظائف المحجوزة، والموازين المؤسسية، والتحالفات الخارجية، وأحيانا الأسلحة لأنها تعتبر هذه الصكوك آخر ضمانات لبقائها.

ولإزالة ضمانات الجماعة بوحشية دون إزالة هذا الخوف سيكون إزالة السقف قبل بناء الجدران.

وبالتالي، فإن التغلب على الديانة لا يمكن أن يبدأ بالإلغاء القسري للهوية.

ويجب أن تبدأ بقمع خوفهم السياسي.

وإذا أصبحت الحقوق الأساسية لكل فرد والوجود السياسي لكل مجتمع من المجتمعات المحلية منافية قانونا، بغض النظر عن التقلبات الديمغرافية، فإن المجتمعات المحلية ستحتاج تدريجيا إلى حصص أقل تحميها اليوم.

ومن ثم، فإن الضمان المجتمعي يمكن أن يصبح، من المفارقات، الشرط الذي يقضي يوما ما بأن يتجاوز منطق الجماعة.

ولذلك لن يكون اتفاق ويستفاليا في بيروت اتفاقا دينيا جديدا أو توزيعا جديدا للامتيازات.

وسيكون لها الطموح المعاكس تماماً: أن تجعل الامتيازات عديمة الجدوى تدريجياً لأن الحقوق قد تصبح غير قابلة للانتهاك.

وطالما يحتاج المجتمع المحلي إلى وظيفة أجنبية أو حصص أو ميليشيا أو حامي يشعرون بالأمان، فإن لبنان لا يزال يشكل توازنا في الخوف.

وفي اليوم الذي يكفل فيه القانون وجوده، سيتمكن أخيرا من قبول الدولة قبولا كاملا.

كما أن اتفاقية بيروت لا تقتضي من الأديان أن تعتبر جميع المعتقدات مكافئة من الناحية الإيكولوجية.

هذا سيكون سخيفاً و عديم الفائدة.

المسيحية يمكن أن تؤمن بالمسيح و الثالوث يمكن للمسلم أن يصدق نبوءة القرآن ومحمد يمكن لليهود أن يظل مخلصاً لتقاليده يمكن للدروز أن يحافظ على مفهومه الديني قد يعتبر المُثبّت أنّه لا وجود لكشف ديني صحيح.

والتعايش السياسي لا يعني التوحيد الإيكولوجي.

ويتطلب الأمر شيئاً أبسط بكثير وأكثر صعوبة: ألا يؤدي قبول هذا الاختلاف على الله أبداً إلى عدم المساواة الأساسية بين الرجل.

ويمكننا أن نحظى بحقيقات مختلفة عن الرب دون أن نحظى بكرامات سياسية مختلفة.

ربما هذا هو القلب الفلسفي لهذه الاتفاقية.

ولذلك ينبغي أن يحكمها القانون الدولي العام.

It could be signed by States, subsequently incorporated into their Constitutions and laws, publicly recognized by major religious authorities and protected by legal mechanisms guaranteeing its respect.

ولذلك لن يكون مجرد اتفاق بين الزعماء الدينيين اللبنانيين.

وسيصبح ذلك مبدأ من مبادئ القانون يمكن أن يتجاوز لبنان.

إن مسألة لبنان عالمية.

كيف يمكننا أن نجعل الرجال يعيشون معا في نفس المصير السياسي الذين لا يملكون نفس مفهوم الحقيقة الدينية؟?

كيف يمكننا أن نمنع الأغلبية الدينية من تحويل الغالبية الديمغرافية إلى سيطرة سياسية؟?

كيف يمكننا أن نحمي أقلية بدون أن نحبس الشخص في المجتمع الذي ولد فيه؟?

ويمكن لاتفاقية بيروت أن تجيب على هذه الأسئلة.

ومن الطبيعي أن يتعلق الأمر بالعلاقة بين الإسلام والمسيحية، ولكن مبدأه يمكن أن يمتد أيضا إلى اليهودية، والأديان الأخرى، والأقليات الأخرى، وأولئك الذين لا يعتنقون أي دين.

ومن ثم ستصبح عالمية حقا.

غير أن هذه المسألة موجودة بالنسبة للبنان.

وإذا استطاعت العناصر المسلمة الرئيسية في البلد – وهي السنيون والشيعة والدروز في تفردها – ومختلف الطوائف المسيحية أن تكرس هذه القاعدة الأساسية معا، فإن شيئا جديدا سيصبح ممكنا.

ولأول مرة، لن يكون لبنان سوى حل توفيقي متحرك بين المجتمعات المحلية المعنية.

ويمكن أن يصبح ميثاقا سياسيا يستند إلى حق لا رجعة فيه.

ومن ثم يمكن بناء دستور جديد على هذا الأساس.

وستتمكن من تنظيم الدولة والسلطات واللامركزية والبرلمان والحكومة واستقلال القضاء وجميع المؤسسات.

لكن هذه المؤسسات ستستند أخيراً إلى شيء أعمق من توازن مؤقت في القوى.

ومن جهة أخرى، إذا رُفض هذا المبدأ، مهما كان المبرر، سيكون من الضروري أن تتوفر الشجاعة لرسم النتائج.

وإذا رأى المرء أن الغالبية يمكن أن تحصل بصورة مشروعة على المزيد من الحقوق السياسية لمجرد أنها أصبحت أكثر عددا، فإن لبنان الذي يُعدّد الأديان لا يزال مدانا هيكليا بالعيش في خوف ديمغرافي.

والمجتمع الذي يحكمه الخوف الديموغرافي سيجد دائما أسلحة أو حماة أو حدودا.

وفي ظل هذه الظروف، يمكن لـ « لبانون-مزج » البقاء على قيد الحياة في الخطاب، لكنه سيصبح تدريجياً مستحيلاً في الواقع.

لأنه لا يمكن للعرض القطري أن يكون مجرد صيغة لطيفة.

يجب أن يكون هيكل قانوني.

ومن ثم يمكن للبنان أن يكف عن أن يكون البلد الذي أجبرت فيه عدة مجتمعات من التاريخ على العيش معا.

ويمكن أن يصبح أكثر طموحا بكثير: المختبر القانوني للتعددية الدينية العالمية.

تاريخه المأساوي سيعطيه هذا الاستفزاز.

After experiencing wars, occupations, foreign intervention, militias, displacements and community fears, he could turn his experience into a universal proposition.

ويمكن أن تصبح بيروت المكان الذي ستصاغ فيه قاعدة جديدة من التعايش السياسي بين الأديان: فجميع الهويات يمكن أن تبقى كما هي، شريطة ألا يستخدم أحد حقيقته الدينية أو تفوقه العددي لتقليل الحقوق السياسية للآخر.

وبالتالي فإن الانتقال الحقيقي من الاعتراف إلى الجنسية لا ينطوي على قمع المجتمعات المحلية.

وهي تتألف أولا من قمع خوفهم.

وربما تكون هذه هي فلسفة بيروت ويستفاليا بأكملها: أن تجعل القانون ما تطلبه المجتمعات دائما من الأسلحة والحصص والسلطات الأجنبية: ضمان استمرار القدرة على الاستمرار.

أساس لبنان الحقيقي يمكن أن يكون في نهاية المطاف في جملة واحدة:

لا يوجد رجل لديه المزيد من الحقوق السياسية لأن مجتمعه أكبر، ولا يوجد رجل أقل لأنه أصبح أقلية.

وعلى أساس هذا المبدأ وحده، يمكن للعديد من الحقائق عن الرب أن يعيش في نفس البلد دون أن يضطر إلى تدميره.

وعلى أساس هذا المبدأ وحده، يمكن أن تصبح الهويات المختلفة مكونات القدر نفسه.

وربما كان هذا هو الدافع التاريخي الذي يمكن أن تقدمه بيروت للعالم: أخيراً اخترعت هذه المنطقة المشتركة بين الأديان الغربية التي لم تعرفها منطقتنا قط، حتى لا يكون الفرق تهديداً ويصبح ممكناً سياسياً.

برنارد ريموند جابري